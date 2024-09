Camille Razat (Emily in Paris) en souffrance dans un "Whiplash" version piano

Découvrez la bande-annonce de "Prodigieuses", avec Camille Razat et Mélanie Robert en jumelles pianistes prêtes à tout pour atteindre les sommets dans leur domaine.

Camille Razat et Mélanie Robert en jumelles prodigieuses

Après plusieurs apparitions au cinéma, Camille Razat est devenue une incontournable de la série Emily in Paris (depuis 2020) sur Netflix. Aux côtés de Lily Collins, l'actrice française joue Camille Lalisse, qui prend sous son aile l'héroïne à son arrivée à Paris. Le succès du show a permis à la comédienne de voir sa notoriété grandir, et on attend désormais de la voir davantage dans des rôles principaux. Ce sera le cas prochainement avec Prodigieuses, réalisé par Frédéric Potier et Valentin Potier, et dans lequel elle partage l'affiche avec Mélanie Robert. Cette dernière est également passée par le petit écran en jouant Manon Bastide dans Un si grand soleil (2018-2020).

Prodigieuses ©Apollo films

Tiré d'une histoire vraie, Prodigieuses présente Claire (Camille Razat) et Jeanne (Mélanie Robert), deux jumelles qui rejoignent une prestigieuse école de musique. Toutes deux pianistes virtuoses, elles vont être confrontées à un professeur tyrannique, Klaus Lenhardt. Mais étant donné que leur père a tout sacrifié pour qu'elles deviennent les meilleures dans leur domaine, les deux jeunes femmes ne voudront rien lâcher. Ce qui deviendra plus compliqué avec la découverte d'une déminéralisation osseuse dont souffre Claire, ce qui a pour conséquence de fragiliser ses mains. Et qui se déclarera aussi chez Jeanne.

Un Whiplash français et au pinao

Entre ce pitch et la bande-annonce dévoilée par Apollo Films, difficile de ne pas penser naturellement à Whiplash, le premier long-métrage Damien Chazelle dans lequel un jeune batteur de jazz est poussé à bout par son professeur. Ce dernier se montrant impitoyable pour atteindre la perfection. Les oppositions entre Miles Teller et J.K. Simmons ont rendu le film mythique. On devrait retrouver certains éléments de Whiplash dans Prodigieuses, avec l'accent mis sur la douleur physique à surpasser et l'impact psychologique. À cela s'ajoutera le rapport des jumelles entre elles, avec la naissance d'une rivalité inévitable, et avec leur père. Franck Dubosc interprète ce dernier, et Isabelle Carré joue son épouse.

Prodigieuses sera à découvrir en salles le 20 novembre.