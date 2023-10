Canal+ : les nouveaux films et séries attendus en novembre

Découvrez quels nouveaux films et quelles nouvelles séries arrivent sur Canal Plus au mois de novembre 2023. Comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts. À vos agendas !

Les nouveaux films attendus en novembre sur Canal+

Après un joli mois d'octobre, Canal+ gâte de nouveau ses abonnés en novembre avec l'arrivée de nombreux films récents. Et comme d'habitude : il y en a pour tous les goûts. Parmi les nouveautés, on retient Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, le dernier volet de la trilogie consacrée au plus petit super-héros du MCU incarné par Paul Rudd. Dans cette nouvelle aventure, Scott Lang et Hope Pym, se retrouvent propulsés dans le Royaume quantique, et vont affronter de nombreux ennemis, parmi lesquels Kang le conquérant, et le mystérieux MODOK.

Autre arrivée très attendue, celle de Creed III, le troisième opus dérivé de la saga Rocky, consacrée à Adonis Creed, toujours incarné par Michael B. Jordan. Dans ce long-métrage que ce dernier a réalisé, Creed doit sortir de sa retraite et affronter une ancienne connaissance bien décidée à en découdre.

Côté films indépendants, l'acclamé Aftersun (voir notre critique) fera son arrivée en novembre sur Canal+. Un film bouleversant dans lequel une jeune femme se souvient avec mélancolie les vacances d'été passées avec son père, vingt ans auparavant.

Le calendrier des films ajoutés en novembre sur Canal+

(ce calendrier sera mis à jour ultérieurement)

Les nouveautés séries attendues en novembre sur Canal+

Côté séries, on commence avec le retour inattendu des agents Bullit et Riper, toujours incarnés par Kad Merad et Olivier Baroux, dans Pamela Rose la série. Cette fois-ci, les deux enquêteurs du FBI s'intéressent au milieu des Youtubeurs, et vont être bousculés par l'arrivée d'une jeune agent ambitieuse incarnée par Shirine Boutella. La série sera disponible à partir du 20 novembre.

Canal+ diffusera en exclusivité la série Love & Death dès le 30 novembre avec Elizabeth Olsen. Imaginée par David E. Kelley (Big Little Lies), cette série relate la véritable histoire de Candy Montgomery, une femme au foyer, qui a tué la femme de son amant en juin 1980, de 41 coups de hache. Ce fait divers avait déjà été adapté en série en 2022 dans Candy, portée par Jessica Biel.

En novembre sur Canal+, les derniers épisodes de la série D'Argent et de Sang sont également attendus, de même que ceux de la saison 2 de la série Gangs of London.

Côté docu-série, Sans Issue : la tuerie de Chevaline reviendra sur ce mystérieux quadruple assassinat qui avait ébranlé la France en septembre 2012 et qui reste encore, à ce jour, non élucidé. Pour rappel, le 5 septembre 2012, trois membres d'une même famille anglaise avaient été tués au bord d'un chemin forestier, en Haute-Savoie, ainsi qu'un cycliste.