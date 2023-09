En octobre sur Canal+ : du lourd arrive, avec un énorme succès ciné de 2023

Alors que l'automne pointe le bout de son nez, quoi de mieux que de rester chez soi devant un bon film ou une bonne série ? Découvrez toutes les nouveautés attendues sur Canal+ en ce mois d'octobre 2023. Et il y a du très lourd !

Quoi de neuf sur Canal+ en octobre ?

Les films

Avec les vacances de Toussaint qui arrivent, Canal+ a pensé aux enfants (et à leurs parents) avec deux des plus gros films d'animation de ces derniers mois. Ainsi, ils auront le plaisir de (re)découvrir Le Chat Potté 2 : la dernière quête, sur la plateforme à partir du 6 octobre. Dans cette nouvelle aventure à la mise en scène explosive (voir notre critique du film), Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage.

Afin de retomber sur ses pattes, le héros touffu se lance dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre dans le but de dénicher la mythique Étoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais sa quête ne s'annonce pas si simple et il devra affronter de nombreux dangers, à commencer par la terrible Boucles d'or et son gang des Trois Ours...

Le Chat Potté 2 © Universal Pictures

Mais le gros morceau ciné de ce mois d'octobre sur Canal+ c'est évidemment Super Mario Bros, le film . Le plus gros succès au box-office français de 2023 avec près de sept millions et demi de spectateurs sera disponible sur la plateforme le 20 octobre prochain, un parfait timing pour les vacances scolaires de Toussaint !

Dans cette aventure haute en couleurs, qui ravira autant les fans de l'univers du petit plombier que les novices (voir notre critique), ce dernier et son frère Luigi, se retrouvent plongés dans un univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux se retrouvent séparés, Mario s'engage dans une quête trépidante pour retrouver son frère. Il peut compter sur l'aide de l'adorable Toad, habitant du Royaume Champignon, mais également sur la Princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du Royaume. Il leur faudra s'allier pour contrer le terrible Bowser...

Super Mario Bros, le film © Universal Pictures

Toujours côté cinéma, deux autres gros succès de l'année 2023 sont attendus sur Canal+ : Donjons & Dragons : l'Honneur des voleurs le 13 octobre, et le film français Je verrai toujours vos visages le 31 octobre qui avait ému plus d'un million de spectateurs en salles. Sont par ailleurs attendus sur la plateforme : Buzz l'éclair le 6 octobre, l'intégrale Rocky le 26 et 10 jours encore sans maman le 27 octobre.

Les séries

Le 16 octobre, Canal+ lancera sa nouvelle création originale baptisée D'Argent et de Sang, créée par Xavier Giannoli et portée par Vincent Lindon. Basée sur le livre-enquête éponyme de Fabrice Arfi, cette série en 12 épisodes de 52 minutes s'intéresse à "l'escroquerie du siècle", autrement dit à la fraude à la taxe carbone, qui a fait perdre au moins 1,6 milliard d'euros à L'État entre 2008 et 2009.

Pour les fans de zombies, Canal+ dévoilera dès le 24 octobre, la partie 2 de la saison 8 de Fear the Walking Dead. Il s'agit de la dernière saison de la série dérivée de l'univers The Walking Dead. Deux jours plus tard, c'est la saison 2 de l'excellente, mais très violente série Gangs of London, imaginée par Gareth Evans (The Raid), qui arrivera sur les écrans.