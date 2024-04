Canal+ : des grands films récents attendus en avril, les abonnés vont adorer

Découvrez toutes les nouveautés films et séries attendues sur Canal+ au mois d'avril 2024. Du grand cinéma récent est de nouveau à prévoir avec notamment le dernier grand film de Martin Scorsese.

Canal+ : du grand cinéma est à découvrir en avril

Après un mois de mars déjà riche en nouveautés cinéma, les abonnés à Canal+ vont une nouvelle fois être gâtés en ce mois d'avril 2024 avec de très nombreux films récents. Ainsi, après Oppenheimer, qui a été ajouté sur la plateforme le 22 mars dernier, ce sont d'autres films qui ont fait 2023 qui seront à retrouver prochainement depuis votre salon.

Disponible depuis le 2 avril, Le Procès Goldman de Cédric Kahn, est l'autre grand film de procès de l'année 2023, avec Anatomie d'une chute. Un peu éclipsé par ce dernier et son avalanche de récompenses (méritées), il n'en demeure pas moins l'un des plus grands films français de l'année passée. Nommé à huit reprises aux César, le long-métrage relate l'histoire vraie du procès de Pierre Goldman, célèbre activisite et bandit des années 60-70. Le rôle principal est tenu par Arieh Worthalter, auréolé du César du meilleur acteur en février dernier.

Autre événement cinématographique à découvrir sur Canal+ au mois d'avril : Le Règne Animal de Thomas Cailley porté par Romain Duris. Beau succès public en salles avec plus d'un million de spectateurs, le film a également été récompensé à la dernière cérémonie des César avec cinq statuettes (sur treize nominations).

L'intrigue se déroule en France dans un futur proche dans lequel certains humains ont commencé à se transformer en animaux. Ces mutants sont mis au ban de la société et traités comme des pestiférés. C'est dans ce décor qu'un homme part à la recherche de sa femme, elle-même mutante et étudiée dans un centre spécialisé. En compagnie de son fils (incarné par Paul Kircher), il va tout faire pour la retrouver, et tenter de comprendre cette mutation qui touche une grande partie de la population.

Le dernier Scorsese bientôt disponible

Autre gros morceau de cinéma attendu en ce mois d'avril sur Canal+ : Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese, porté par Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Robert de Niro.

L'intrigue se déroule au début du XXe siècle, au sein de la tribu Osage, une communauté amérindienne qui, après avoir découvert du pétrole sur leurs terres, connaît une période de prospérité inattendue. Cependant, leur richesse attire l'avidité et la corruption. Des membres de la tribu commencent à être mystérieusement assassinés, ce qui suscite l'inquiétude et l'indignation au sein de la communauté.

Pour enquêter sur ces meurtres, le gouvernement fédéral fait appel au tout nouveau FBI, dirigé par l'agent Tom White (Jesse Plemons). Ce dernier s'associe à un enquêteur local, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), mari de Mollie Burkhart (Lily Gladstone), une membre de la tribu Osage.

Une fresque cinématographique dantesque portée par un casting XXL, qui devrait ravir les amoureux de cinéma, qui n'ont pas eu la chance de le découvrir sur grand écran.

Le calendrier complet des sorties du mois d'avril sur Canal+