Canal+ : du très grand cinéma est attendu au mois de mars, découvrez le programme

Découvrez les nouveaux films et séries attendus sur Canal+ en mars 2024 avec notamment un des plus gros succès de 2023 au cinéma : Oppenheimer de Christopher Nolan, qui arrive enfin sur la plateforme.

Canal+ : les nouveaux films attendus en mars 2024

Après nous avoir proposé Barbie au mois de février, Canal+ mettra enfin en ligne l'autre film qui a créé l'événement à l'été 2023 : Oppenheimer de Christopher Nolan. Sorti le même jour que Barbie, ce dernier a rapporté plus de 950 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Un record absolu pour un biopic.

Le film explore la complexité de la personnalité de J. Robert Oppenheimer (incarné par Cillian Murphy), l'inventeur de la bombe atomique, de ses réalisations scientifiques, aux dilemmes éthiques et moraux auxquels il a été confronté en contribuant à la création d'une arme de destruction massive. Il met également en lumière les répercussions politiques, sociales et historiques de cette invention, tant pendant la guerre que dans les années de Guerre froide qui ont suivi.

La narration s'intéresse à différents aspects de la vie d'Oppenheimer, y compris ses contributions à la physique quantique avant la guerre, son leadership au sein du laboratoire secret de Los Alamos au Nouveau-Mexique, où la bombe a été conçue et fabriquée, ainsi que les conséquences de ses actions après la fin de la guerre.

Toujours du côté d'Hollywood, on pourra également découvrir Blue Beetle, le film de super-héros sorti en août 2023.

Le pitch :

Fraîchement diplômé de l’université, Jaime Reyes rentre chez lui, plein d’ambitions, mais il découvre que la situation a bien changé depuis son départ. Tandis qu’il cherche sa place dans le monde, le destin s’en mêle : Jaime se retrouve par hasard en possession du Scarabée, une ancienne relique d’une biotechnologie extraterrestre. Dès lors que le Scarabée choisit de faire de Jaime son hôte, le jeune homme se voit revêtu d’une armure hors du commun qui lui octroie des pouvoirs extraordinaires – et imprévisibles. Tout bascule alors pour Jaime qui devient le super-héros Blue Beetle.

Les nouvelles aventures d'Hercule Poirot, Mystère à Venise, toujours portées par Kenneth Branagh, arriveront également sur Canal+ au mois de mars. Situé en 1947 à Venise après la Seconde Guerre mondiale, le film suit Hercule Poirot, désormais retraité, qui est entraîné malgré lui dans une mystérieuse affaire lors d'une séance de spiritisme organisée le jour d'Halloween dans un palazzo prétendument hanté. L'événement prend une tournure sombre lorsque la médium est assassinée, poussant Poirot à reprendre du service.

Les nouvelles séries attendues sur Canal+ en mars

Côté séries, la saison 2 de Trigger Point arrivera enfin au mois de mars, dès le 14, à raison de deux épisodes chaque jeudi. Pour rappel, la première saison suivait une équipe de démineurs de Londres, et plus particulièrement Lana Washington (Vicky McClure), une vétérane expérimentée de l'unité spécialisée dans la désactivation d'engins explosifs. Cette dernière était confrontée à une série d'attaques terroristes qui mettaient la ville en état d'alerte.

La saison 2 se déroule un an après les événements de la première. Après avoir formé des équipes de démineurs ukrainiens en Estonie pendant six mois, Lana Washington réintègre son unité londonienne. Alors qu’elle intervient dans une conférence sur la neutralisation des bombes, une attaque vise une centrale électrique, provoquant un chaos généralisé et marquant le début d’une nouvelle menace active à Londres commanditée par une cellule terroriste.

Côté français, la série La Fièvre arrivera dès le 18 mars sur Canal+, avec deux épisodes le premier lundi, puis un par semaine. Portée par Ana Girardot, Nina Meurisse, ou encore Benjamin Biolay, la série se déroule dans le milieu du football :

Comme à chaque fin de saison, la grande famille du foot français fête ses héros : sourires, selfies, récompenses – c’est la soirée des Trophées du foot. Tout bascule quand devant les caméras, Fodé Thiam, la star du Racing, assène un violent coup de tête à son entraîneur et le traite de "sale toubab". "Toubab", cela signifie "blanc" en wolof. Sidération : la tempête médiatique peut commencer.

Appelée au chevet du club, Sam Berger, communicante de talent, mais dévorée par son hypersensibilité, pressent que cette fois la crise ne sera pas balayée par un nouveau scandale plus "vendeur". Depuis la scène de son théâtre toujours complet, Marie Kinsky instrumentalise l’événement en attisant les déchirures identitaires et sociales qui lézardent le pays. Sam craint d’autant plus Marie qu’elles ont été très proches… Les deux femmes "spin doctors" vont se livrer un combat sans merci ni répit pour orienter une opinion publique défigurée par la puissance des réseaux sociaux et leur culture du clash. Au cœur de ce combat, le destin d’un grand joueur, et avec lui celui de la France. Car cette fièvre, c’est avant tout la nôtre.