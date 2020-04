Candyman 2020 : pourquoi Jordan Peele n'a pas réalisé le film ?

Le scénariste et réalisateur Jordan Peele (Get Out, Us) explique pourquoi il n'a pas dirigé le remake de « Candyman » qu'il a pourtant écrit et produit. Il affirme que non seulement il n'était pas disponible mais que Nia DaCosta est le choix parfait.

Initialement, Candyman est un petit classique de l'épouvante sorti en 1993. Réalisé par Bernard Rose le film avait rapporté plus de 25 millions de dollars uniquement sur le sol américain. Deux suites ont depuis vu le jour. Universal a donc décidé de se lancer dans la production d'un remake/reboot. Tandis que le film devait sortir au mois de juin, il a été repoussé au 30 septembre à cause de l'épidémie de Covid-19. Ce nouvel épisode est écrit et produit par Jordan Peele mais est réalisé par Nia DaCosta. Décrit comme une suite spirituelle co-écrite par Jordan Peele, Win Rosenfeld et Nia DaCosta, ce nouveau Candyman met en vedette Yahya Abdul-Mateen dans la peau d'un artiste obsédé par la légende du Candyman. Bien que le marketing ait misé sur la participation de Jordan Peele comme argument de vente, ce dernier ne réalise pas le film, et il explique pourquoi. Pourquoi Jordan Peele ne s'occupe-t-il pas de la réalisation ? Dans une interview avec Empire, Jordan Peele a révélé pourquoi il n'a pas réalisé Candyman. Le réalisateur de Get Out était en effet déjà très occupé et il estime que Nia DaCosta est la personne parfaite pour mettre en scène ce nouvel opus : En toute honnêteté, Nia est mieux placée que moi. Je suis trop obsédé par les histoires originales. Je ne serais probablement pas bon avec un remake. Mais Nia a une manière ferme de traiter son sujet que vous ne voyez pas souvent dans le paysage horrifique. Elle est raffinée, élégante, chaque cliché est magnifique. C'est un très beau film. Je suis content de ne pas l'avoir gâché. C'est vrai que l'exercice du remake est parfois compliqué. Il faut toujours trouver le juste équilibre entre le respect du matériau de base et l'apport de nouveaux éléments. Nia DaCosta est une jeune cinéaste de trente ans au tout début de sa carrière. Elle s'est notamment fait remarquer pour son drame Little Woods. Toujours au micro de Empire, la jeune réalisatrice s'est exprimée à propos de Candyman : Il y a certainement un sentiment de s'approprier et de raconter une histoire de noirs sur les noirs. Il était important pour nous tous que notre personnage principal soit noir et que le réalisateur le soit aussi. Pour le moment, si l'on se fie à la bande-annonce de Candyman, Nia DaCosta semble avoir fait un travail remarquable entre remake et appropriation personnelle. Candyman est attendu le 30 septembre prochain mais pourrait encore être décalé en fonction de la date de réouverture des salles de cinéma en France.