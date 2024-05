Ces deux légendes du cinéma ont offert la plus belle émotion du Festival de Cannes 2024

Le Festival de Cannes 2024 s'est animé durant ses derniers jours, avec notamment une Palme d'or d'honneur décernée à George Lucas pour l'ensemble de sa carrière. Cette récompense lui a été remise, lors d'un moment historique et très émouvant, par son confrère et ami proche depuis leurs débuts dans les années 60, Francis Ford Coppola.

George Lucas fêté par Cannes et son ami Francis Ford Coppola

La 77e édition du Festival de Cannes a offert son lot d'émotions sur les écrans, aussi bien en compétition que dans ses sections parallèles. Plusieurs films se sont distingués, et c'est finalement Anora de Sean Baker qui a remporté la Palme d'or notre avis ici(). Les cinéastes français se sont aussi fait remarquer dans cette compétition, avec Coralie Fargeat recevant le Prix du scénario pour The Substance (notre avis ici) et Emilia Perez (notre avis ici) de Jacques Audiard repartant de la Croisette avec le Prix d'interprétation féminine et le Prix du Jury lors de la cérémonie de clôture.

Anora ©Le Pacte

Mais la plus belle des émotions était sans doute à trouver dans la réalité, offerte par deux personnages bien réels et présents en chair et en os à ce Festival de Cannes : George Lucas et Francis Ford Coppola. En effet, le premier était là pour recevoir une Palme d'or d'honneur, distinguant l'ensemble de sa formidable carrière. Le second était lui présent avec son film Megalopolis, sélectionné en compétition. George Lucas, toujours très influent et actif en tant que producteur, n'a plus réalisé de film depuis 2005 et Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith. Francis Ford Coppola, récompensé personnellement durant sa carrière de cinq Oscars et deux Palme d'or, a quant à lui enfin réussi à produire son grand projet Megalopolis, en développement depuis plusieurs décennies.

Une étreinte émouvante entre deux légendes

Boudé par la critique qui a réservé un accueil très mitigé - pour ne pas dire mauvais - à Megalopolis (notre avis ici), Francis Ford Coppola aurait pu quitter la Croisette au lendemain de la présentation de son nouveau film. Mais il était bien là samedi 25 mai, jour de clôture du Festival de Cannes, pour remettre lui-même à George Lucas sa Palme d'honneur. Les deux hommes, grandes figures du Nouvel Hollywood, se connaissent depuis leurs débuts dans le cinéma et ont co-fondé tous les deux la société de production American Zoetrope en 1969.

George Lucas et Francis Ford Coppola ©France Télévisions

Le succès commercial planétaire de la saga Star Wars a fait de George Lucas un technicien hors pair du cinéma du 20e siècle. Et un des hommes les plus riches d'Hollywood. Tandis que Francis Ford Coppola s'est imposé lui comme un réalisateur légendaire, favori des critiques avec notamment la saga Le Parrain, Conversation secrète et Apocalypse Now. Chacun à leur manière, ils sont ainsi responsables de certaines des plus grandes sensations de l'histoire du cinéma.

Alors, quand Francis Ford Coppola, 85 ans, est apparu derrière George Lucas, 80 ans, que celui-ci s'est retourné les bras grands ouverts et que les deux hommes se sont étreints, l'émotion a atteint son paroxysme et tous les yeux se sont au moins embués (vidéo ci-dessous).