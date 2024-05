Cannes 2024 : découvrez le palmarès de la 77e édition du Festival de Cannes

Alors que quelques favoris s'étaient détachés durant la compétition du 77e Festival de Cannes, la présentation de "The Seed of the Sacred Fig" de Mohammad Rasoulof a rebattu toutes les cartes. Mais le jury, présidé par Greta Gerwig, a dévoilé ce soir 25 mai un palmarès qui a déjoué tous les pronostics.

Clap de fin pour le 77e Festival de Cannes

Au terme de 12 jours de festival et d'une compétition qui aura essentiellement ronronné jusqu'à s'animer dans ses derniers jours, le jury de la sélection officielle du 77e Festival de Cannes présidé par Greta Gerwig décerne ses prix.

Dans la belle galerie de portraits féminins offerte notamment par des films comme Anora, Emilia Perez, The Substance, quelle actrice en compétition repartira avec le Prix d'interprétation ? Chez leurs confrères, Paul Schrader et David Cronenberg ont-ils écrits des personnages et dirigé des acteurs à la hauteur avec Richard Gere et Vincent Cassel ? Quel scénario aura les faveurs du jury composé entre autres d'Omar Sy, Hirokazu Kore-eda et Lily Gladstone ?

Concernant la Palme d'or, la compétition, d'abord marquée par Emilia Perez puis The Substance, va-t-elle plutôt se conclure par le sacre d'un outsider comme Bird ou Anora, ou alors d'un des derniers films présentés, The Seed of the Sacred Fig de Mohammad Rasoulof ?

The Seed of the Sacred Fig ©Pyramide Films

Le palmarès complet

Prix du scénario : The Substance

C'est l'actrice Eva Green, membre du jury, qui remet le Prix du scénario au film The Substance de la réalisatrice française Coralie Fargeat, avec Demi Moore et Margaret Qualley. Un film de body horror gore et critique sur la société du paraître qui a divisé la Croisette, néanmoins unanime pour célébrer le grand geste de cinéma du nouveau film de la réalisatrice de Revenge.

Prix d'interprétation féminine : Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon et Selena Gomez dans Emilia Perez

L'acteur japonais Kōji Yakusho, primé à Cannes en 2023 pour sa performance dans Perfect Days, présente le Prix d'interprétation féminine que remettent Lily Gladstone et Pierfrancesco Favino aux trois actrices du film de Jacques Audiard Emilia Perez. Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon et Selena Gomez sont ainsi récompensées pour leur performance collective, tout en émotions et en chansons, dans ce thriller mélodramatique sur une transition sexuelle dans le milieu du narco-trafic.

Emilia Perez ©Pathé

Prix d'interprétation masculine : Jesse Plemons dans Kinds of Kindness

Omar Sy remet le Prix d'interprétation masculine à Jesse Plemons, pour sa triple performance dans Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Dans chacune des trois histoires qui composent le film, il incarne un personnage différent, un homme dominé et humilié par son patron ou encore un policier dévasté et rendu fou par la disparition puis le retour de sa femme. Une performance pleine et brillante, qui vient couronner au-delà du film le travail d'un des acteurs les plus accomplis de sa génération.

Un Prix spécial est décerné à Mohammad Rasoulof, arrivé au Festival de Cannes après sa fuite de l'Iran où il a été condamné à la prison. Son film The Seed of the Sacred Fig est un des favoris de la compétition.

Prix de la mise en scène : Miguel Gomes pour Grand tour

Le cinéaste allemand Wim Wenders remet le Prix de la mise en scène au réalisateur portugais Miguel Gomes, réalisateur du film Grand tour.

Rangoon, Birmanie, 1917. Edward, fonctionnaire de l’Empire britannique, s’enfuit le jour où il devait épouser sa fiancée Molly. Déterminée à se marier, Molly part à la recherche d’Edward et suit les traces de son Grand Tour à travers l’Asie.

Grand tour

Prix du Jury : Emilia Perez

Xavier Dolan, président du jury Un Certain Regard au Festival de Cannes 2024, est sur scène pour présenter le Prix du Jury. Le réalisateur espagnol et membre du jury Juan Antonio Bayona remet ce prix à Jacques Audiard pour Emilia Perez.

Grand Prix : All we imagine as light

Le film franco-indien All we imagine as light, réalisé par Payal Kapadia sur l'identité et l'amitié féminine à Mumbai est récompensé du Grand Prix. C'est le premier film indien en compétition au Festival de Cannes depuis 30 ans et le film Santoch.

Prabha, une infirmière vivant à Mumbai, cache son tourment intérieur en se jetant à corps perdu dans son travail. Lorsqu’elle reçoit un cadeau inattendu, elle ne peut plus échapper au passé qu’elle a jusqu’alors tenté d’écarter. Anu, sa jeune et insouciante colocataire, cherche un endroit dans la ville où elle et son amoureux pourront enfin faire l’amour. Les deux femmes se rendent dans une ville côtière. Là-bas, une forêt tropicale devient un espace de liberté où leurs désirs peuvent enfin se manifester.

Palme d'or d'honneur pour George Lucas

Le légendaire George Lucas est honoré d'une Palme d'or d'honneur lors de ce 77e Festival de Cannes, remise par son ami et autre légende du cinéma Francis Ford Coppola, présent en compétition avec Megalopolis.

Palme d'or : Anora

Greta Gerwig, présidente du jury, décerne la Palme d'or du 77e Festival de Cannes à Anora de Sean Baker. C'est la première Palme d'or décernée à un film américain depuis Tree of Life en 2011. Dans ce film, version moderne assumée de Pretty Woman qui déconstruit les clichés de la comédie romantique et du rêve américain à l'heure des sentiments factices, l'actrice Mikey Madison s'impose comme une des plus belles révélations de ce festival. Notre avis sur Anora ici.

Anora ©Le Pacte

Anora, une jeune travailleuse du sexe de Brooklynk, voit sa vie chamboulée lorsqu'elle tombe amoureuse du fils d'un oligarque russe et l’épouse dans la foulée. Une fois la nouvelle parvenue en Russie, son conte de fées est menacé lorsque les parents de son mari partent pour New York avec l'intention de faire annuler ce mariage.