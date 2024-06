Un des meilleurs films de requins de ces dernières années est à voir gratuitement en streaming

Alors que "Sous la Seine" cartonne sur Netflix, un autre film de requins est à rattraper gratuitement en streaming : le stressant "Instinct de Survie" de Jaume Collet-Serra avec Blake Lively.

Instinct de Survie est disponible gratuitement en streaming

Alors que le film français Netflix Sous la Seine connaît un succès mondial impressionnant, on reste dans la thématique des requins avec le survival Instinct de Survie réalisé par Jaume Collet-Serra et sorti en 2016. Depuis quelques jours, il est disponible gratuitement (vous n'avez qu'à créer un compte) sur le site de France Télévisions (france.tv).

Le film met en vedette Blake Lively dans le rôle principal et raconte l'histoire haletante d'une jeune femme luttant pour sa survie contre un grand requin blanc.

Nancy Adams (Blake Lively) se rend sur une plage isolée au Mexique pour surfer et faire le deuil de sa mère récemment décédée. Alors qu'elle profite des vagues, elle est attaquée par un grand requin blanc et se retrouve bloquée sur un rocher à quelques centaines de mètres du rivage, avec une blessure à la jambe. Isolée et sans moyen de communication, Nancy doit utiliser toutes ses ressources et son ingéniosité pour survivre, trouver un moyen de retourner sur la terre ferme et échapper au prédateur qui semble particulièrement assoiffé de sang.

Un pur film de survie

Instinct de survie est, comme son nom (français) l'indique, un pur film de survie, un quasi-huis-clos tout en tension avec pour seul personnage humain celui de Nancy. Les scènes sont conçues pour maintenir une tension constante, avec des séquences où Nancy doit improviser des solutions pour soigner sa blessure, trouver de la nourriture et de l'eau, et surtout échapper à son prédateur. La réalisation minimaliste de Jaume Collet-Serra joue habilement avec l'espace restreint et la proximité du danger pour créer une atmosphère ultra-tendue.

Au box-office, Instinct de survie a été un succès commercial. Le film a rapporté environ 119 millions de dollars dans le monde entier, contre un budget de production estimé à 17 millions de dollars. En France, le film avait attiré plus d'un demi-million de spectateurs à sa sortie.