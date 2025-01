Alors qu’il sortira dans moins d’un mois, "Captain America 4" aura une particularité au sein de la série de films centrés sur le super-héros au bouclier.

Sam Wilson de retour dans Brave New World

Suite aux événements d’Avengers : Endgame, Sam Wilson a acquis un nouveau statut au sein du Marvel Cinematic Universe. Il est ainsi devenu le nouveau Captain America. Après avoir endossé ce rôle dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, le personnage incarné par Anthony Mackie aura droit à son propre film : Brave New World.

Réalisé par Julius Onah, Captain America 4 a toutefois dû faire face à un développement mouvementé. Comme expliqué en novembre 2023, la première version du film aurait eu une très mauvaise réception de la part du public ayant pu la voir. À la suite de cela, Marvel aurait décidé d’enlever trois grosses séquences du long-métrage et de réorganiser quelque peu ce dernier avec des reshoots. Cela a peut-être eu un gros impact sur la durée du film, qui vient d’être dévoilée.

Le film le plus court de tous les Captain America

Jusqu’à présent, on ne connaissait pas la durée de Captain America 4. Mais AMC Theatres a vendu la mèche. Comme le rapporte Comic Book Resources, la chaîne de salles de cinémas américaine a révélé que le long-métrage durait 1h58. Cela fait de Brave New World le film le plus court parmi tous ceux centrés sur le personnage au bouclier. First Avenger fait 2h05, Le Soldat de l’hiver 2h16 et Civil War 2h27.

Captain America 4 est également l’un des plus courts des 35 longs-métrages que compte actuellement le MCU. Il se place en septième position de ce classement, à égalité avec Ant-Man et la Guêpe. Seuls The Marvels, L'Incredible Hulk, Thor 2, Thor, Doctor Strange et Ant-Man sont plus courts. À l’autre extrémité du classement, Avengers : Endgame est le film le plus long du MCU, avec ses 3h01.

Moins d’un mois avant sa sortie

Dans Captain America : Brave New World, Sam Wilson devra mettre à jour un complot de grande ampleur alors que Thaddeus Ross aura remporté peu avant l’élection présidentielle américaine. Le long-métrage introduira notamment Red Hulk.

Captain America : Brave New World sortira dans moins d’un mois. Il arrivera dans les salles françaises le 12 février prochain. Le film sera l’avant-dernier de la phase 5 du MCU. Le dernier sera Thunderbolts*, qui sortira en France le 30 avril. La phase 6 s’ouvrira plus tard cette année avec Les Quatre Fantastiques : First Steps, prévu pour le 23 juillet dans l’Hexagone.