Captain America 4 : un personnage très attendu fait une apparition surprise dans le premier trailer

Marvel vient de dévoiler la première bande-annonce de "Captain America : Brave New World". On y voit pour la première fois dans le MCU un personnage particulièrement attendu par les fans.

Avec Captain America 4, Sam Wilson est au centre de son premier film

Depuis que Steve Rogers lui a passé le bouclier dans Avengers : Endgame, Sam Wilson est le nouveau Captain America. Et à la suite de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, on pourra le voir dans un film centré sur son personnage. Intitulé Brave New World, le long-métrage poursuivra la phase V du Marvel Cinematic Universe.

Captain America : Brave New World a connu un développement compliqué. Comme expliqué en novembre 2023, le long-métrage aurait d’abord eu des retours très négatifs. Ces retours auraient poussé Marvel à enlever trois grosses séquences et à organiser des reshoots. Toutefois, le film est maintenant terminé. Et la Maison des Idées vient d’en dévoiler une première bande-annonce. Avec l’apparition d’un personnage qui devrait faire plaisir à de nombreux fans.

Une ambiance de thriller politique et un personnage très attendu dans le trailer

À en croire le trailer de Captain America 4, le film sera surtout centré sur la relation entre Sam Wilson et Thaddeus Ross, incarné désormais par Harrison Ford. Alors que ce dernier fait campagne pour la présidence américaine, il demande à Sam son aide. Mais après une tentative d’assassinat pendant la campagne, le personnage joué par Anthony Mackie doit découvrir la vérité derrière cette attaque.

Le long-métrage de Julius Onah semble se présenter comme un thriller politique bourré d'action, dans la lignée de Captain America : Le Soldat de L’hiver. Reste à savoir si son intrigue convaincra les fans. En tout cas, comme évoqué plus haut, un grand nombre d’entre eux seront ravis de découvrir la présence d’un personnage qu’ils attendaient. Car, à la fin de la bande-annonce, Red Hulk apparaît. Sam aura donc affaire à un antagoniste de poids dans ce nouveau film.

Le film arrivera en février 2025

On devrait en apprendre un peu plus sur l’intrigue de Captain America 4 et la présence de Red Hulk au cours des prochains mois, même si les fans des comics se doutent de l'identité de ce dernier... Le long-métrage sortira le 12 février 2025. Après cela, le prochain film de la phase V du MCU sera Thunderbolts.