Captain America 4 : le retour d'Anthony Mackie confirmé

Ce n'était plus vraiment un secret depuis la diffusion de "Falcon et le Soldat de l'Hiver" mais ça se confirme pour de bon : Anthony Mackie va devenir le nouveau Captain America dans un quatrième film. Un bel exemple de la complémentarité entre le petit et le grand écran chez Marvel.

Captain America : une nouvelle incarnation a été lancée

Avec l'inauguration de Disney+, Marvel peut s'amuser sur un terrain de jeu tout neuf qui lui permet d'étendre son univers étendu. Que ce soit pour introduire des nouvelles figures ou pour faire franchir un palier à d'autres déjà installées. C'est ainsi qu'a été diffusée plus tôt cette année la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Une création qui permet d'amorcer l'après-Captain America. Depuis le vieillissement auquel est condamné Steve Rogers, tous les fans savent qu'une nouvelle incarnation va prendre sa place. Ça sera donc Sam Wilson, qui a pu dévoiler sa nouvelle identité et qui peut porter le bouclier. De quoi ouvrir la voie à Captain America 4, comme cela a déjà été avancé en avril dernier. La presse américaine avançait que le projet était en développement chez Marvel. Avec la transformation de Falcon, on voyait très bien ce que le studio était en train de manigancer.

Anthony Mackie propulsé en tête d'affiche

Le projet se confirme totalement grâce à Deadline. À en croire le média, Anthony Mackie vient de signer pour tenir le rôle principal. Malcolm Spellman, le showrunner de Falcon et le Soldat de l'Hiver, continuera de suivre le personnage en co-écrivant le scénario en compagnie de Dalan Musson. Le studio mise sur la continuité et peut d'ailleurs continuer de prôner la diversité au sein de son casting avec un Captain America afro-américain. La transition aura bien été faite puisque Marvel se sert d'un personnage anciennement secondaire pour régénérer son univers. Permettant ainsi à Anthony Mackie de confirmer qu'il prend de plus en plus de place à Hollywood depuis quelques temps.

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Disney+/Marvel Studios

Le scénario reste un total mystère pour l'heure et une grande question reste en suspens : quid de Sebastian Stan ? Le Soldat de l'Hiver a lui aussi été évoqué dans la série Disney+ et son évolution a plu au public. On espère le revoir aux côtés de Captain America dans ce quatrième film. Ou, du moins, le revoir tout court dans le MCU. En ce qui concerne les retours, un rapport de début 2021 dévoilait que Chris Evans était en discussion pour un retour. Bien que le principal concerné ait démenti, Deadline continue de certifier qu'il peut faire son retour, tout en précisant que ça ne sera visiblement pas pour Captain America 4. Ce dernier n'a pas de réalisateur ni de date de sortie.