Captain America 4 : que disent les premiers avis sur le film Marvel ?

Captain America est de retour dans un quatrième long-métrage, cette fois sous les traits de Sam Wilson. Et les premières réactions au nouveau film du MCU sont tombées.

Sam Wilson est le nouveau Captain America

Introduit dans Le Soldat de l’hiver, Sam Wilson a fait du chemin depuis. Il est même devenu le nouveau Captain America lorsque Steve Rogers lui a légué son bouclier dans Avengers : Endgame. Désormais, le personnage incarné par Anthony Mackie est pour la première fois la star d’un film avec Brave New World.

Dans cette nouvelle histoire, Sam Wilson doit faire face à un complot de grande ampleur. En Amérique du Nord, Captain America 4 sortira ce vendredi 14 février. Certains ont toutefois déjà pu le découvrir en avant-première, avant de partager leurs réactions sur les réseaux sociaux.

De nombreuses réactions très enthousiastes…

Parmi ceux qui ont déjà pu le voir, Captain America 4 a provoqué en grande partie des réactions très positives. Josh Weiss a estimé que le film marquait « le retour en forme » du MCU. Jones Vibes a ressenti quelque chose de similaire, affirmant avoir « eu l’impression de regarder de nouveau un film du MCU » avec ce nouvel opus. Nikko Caruso a même qualifié le long-métrage d’« incroyable surprise ».

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD is an incredible surprise! It ROCKS. The story is grounded, focused, and has genuine emotional stakes/solid action. Mackie proves he’s THE guy & Ford over-delivers! The spirit of Cap thrives in this film. Believe me when I say, the MCU is back! pic.twitter.com/5m3TBgtDZY — Nikko (@NikkoCaruso) February 12, 2025

Beaucoup saluent également le choix d’Anthony Mackie pour prendre la relève de Chris Evans dans la peau de Captain America. Dont Chris Gallardo, qui estime que le film prouve que l’acteur a « mérité le rôle » du super-héros. Même son de cloche de la part de Zach Pope. Selon lui, Brave New World démontre que « Sam Wilson était le bon choix pour porter le bouclier ». Jake Peffer va même jusqu’à dire qu’Anthony Mackie réalise « sa meilleure performance jusqu’à présent ».

… et certaines moins positives

Certaines réactions à Brave New World sont toutefois beaucoup moins enthousiastes. À titre d’exemple, Mike Ryan qualifie l’intrigue du film d’« alambiquée et ennuyeuse ». John Flickinger décrit de son côté le long-métrage comme étant « maladroit, décevant et à peu près aussi excitant qu’un revisionnage ».

#CaptainAmericaBraveNewWorld is clunky, anticlimactic, and about as exciting as a rerun. The screenplay gives the characters little to do, the action feels like it’s just checking a box, and Red Hulk? Don’t bother getting hyped. As the 35th film in the MCU, it plays things way… pic.twitter.com/ntyXjoECia — John Flickinger (@theFLICKpick) February 12, 2025

Afin de vous faire votre propre avis, vous pouvez dès-à-présent vous rendre au cinéma. Brave New World est sorti dans les salles françaises ce mercredi 12 février. Pour rappel, le long-métrage est le plus court de tous les Captain America. Il est également le septième film le plus court de tous ceux faisant partie du MCU.