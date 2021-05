Captain Marvel 2 : le synopsis et les premiers personnages sont dévoilés

Il y a quelques jours, Marvel Studios a dévoilé le titre et la date de sortie de « Captain Marvel 2 ». Pour accompagner ces nouvelles, la firme vient également de partager un court synopsis qui dévoile la présence de personnages emblématiques.

Captain Marvel 2 se dénomme donc The Marvels

Après avoir été présentée dans la scène post-générique de Avengers : Infinity War, Brie Larson a endossé le rôle de Carole Danvers dans Captain Marvel. Réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden, le long-métrage est sorti en 2019 et s'est avéré être un énorme succès au box-office avec plus de 1,1 million de dollars de recettes. La justicière est ensuite revenue brièvement dans Avengers : Endgame pour mettre sa raclée à Thanos. Marvel Studios travaille actuellement sur un deuxième épisode intitulé The Marvels. Réalisé par Nia DaCosta, le film devrait prendre place dans le présent du Marvel Cinematic Universe (MCU), et dévoilera de nouveaux personnages très liés à Carole Danvers. Sortie prévue le 9 novembre 2022.

Un premier synopsis

À la suite des récentes révélations de Marvel Studios, la firme aussi partagé un premier et court teaser de The Marvels. Comme le suggère ce nouveau titre, Carole Danvers va être rejoint par d'autres visages familiers du MCU comme le confirme ce pitch :

The Marvels de Marvel Studios mettra en vedette Brie Larson de retour dans le rôle de Captain Marvel / Carole Danvers. Dans le film, elle sera rejoint par Monica Rambeau, qui été présentée pour la première fois à l'âge adulte dans WandaVision sous les traits de Teyonah Parris et de Miss Marvel, incarnée par Iman Vellani dans la future série Disney+ du même nom. Préparez-vous à l'expérience et à vous envoler plus haut, plus loin et plus vite avec le film réalisé par Nia DaCosta !

Carole Danvers (Brie Larson) - Captain Marvel ©Marvel Studios

Un court résumé qui permet de confirmer ce que les fans imaginaient déjà : la présence de Monica Rambeau et de Miss Marvel dans le film. Une continuité logique, surtout au vu du titre The Marvels. Nia DaCosta va donc étendre l'univers de Carole Danvers en ajoutant ces personnages très liés à l'héroïne dans les comics. Ainsi, sans surprise, Teyonah Parris sera de retour dans la peau de Monica Rambeau, alias Spectrum.

Quant à Miss Marvel, elle sera présentée dans sa propre série sur Disney+. Dirigé par Bisha K. Ali, le show va mettre en scène la toute première justicière musulmane du MCU. Kamala Khan est un jeune adolescente d'origine pakistanaise qui vit aux États-Unis. Créée en 2013 par G. Willow Wilson, elle devient rapidement la nouvelle Miss Marvel lorsque Carole Danvers abandonne ce titre pour devenir Captain Marvel. Tout ce beau petit monde sera donc à retrouver dans The Marvels !