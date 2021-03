WandaVision : Spectrum, la future super-héroïne du MCU

Le dernier épisode de « WandaVision » est bourré de révélations. Surtout, cet épisode de la série Marvel précise enfin ce que va devenir le personnage de Monica Rambeau, alias Spectrum !

WandaVision : une nouvelle héroïne rejoint le MCU

Interprétée par Teyonah Parris, Monica Rambeau est une protagoniste récurrente depuis le début de WandaVision. Alliée de Wanda, enfermée à Westview avec le reste des victimes, elle se révèle être finalement une agent du S.W.O.R.D, en mission de surveillance. Alors qu'elle gardait un œil sur la puissante sorcière, cette dernière l'a congédié de Westview. De retour à l'extérieur de l'Hex, elle commence à développer des capacités inédites. D'épisodes en épisodes, le profil du personnage s'affine laissant entrevoir une nouvelle super-héroïne : Spectrum.

Monica Rambeau (Teyonah Parris) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Les spectateurs apprennent par la suite que ses allées et venues à travers l'Hex ont commencé à développer des pouvoirs singuliers. Petit à petit, elle devient plus forte et plus déterminée à aider Wanda. Le dernier épisode confirme les pronostics des fans, avec une séquence où Monica Rambeau résiste carrément aux balles. La transformation semble accomplie et l'agent du S.W.O.R.D est devenue Spectrum !

Qui est Spectrum ?

Dans les comics, Monica Rambeau n'est pas une simple humaine. Créée en 1982 par Roger Stern et John Romita Jr, elle est connue sous différentes identités. Avant Carole Danvers, elle a pris le pseudonyme de Captain Marvel. Par la suite, elle a également utilisé les noms de code Photon et Pulsar. Depuis 2013, elle se fait appeler Spectrum. À l'origine, Monica Rambeau est garde-côtes à la Nouvelle-Orléans. Alors qu'elle essaie de récupérer un prototype d'une arme destructrice, elle est bombardée d'énergie, ce qui lui offre des pouvoirs sans limite. Elle est capable de se transformer en tout type d'énergie. Monica devient alors la deuxième Captain Marvel de l'histoire des comics, après le décès de Captain Mar-Vell, le tout premier super-héros à porter ce nom.

Spectrum ©Marvel Comics

Elle peut devenir intangible, parfois même invisible. Monica Rambeau peut voler, et atteindre la vitesse de la lumière sous sa forme lumineuse. Elle peut voyager dans le vide de l'espace et projeter des rafales d'énergie. Enfin, elle peut absorber et manipuler tout type d'énergie. Ses capacités font d'elle une héroïne extrêmement puissante dans l'univers Marvel Comics.

Quel est l'avenir de Spectrum dans le MCU ?

Contrairement à son histoire dans les comics, Monica Rambeau est une agent du S.W.O.R.D dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Elle acquière ses pouvoirs grâce à la magie de Wanda qui influence son métabolisme. Comme dans les comics, Monica Rambeau semble pouvoir maîtriser sa masse, jusqu'à devenir intangible. C'est en tout cas une capacité qu'elle emploie dans les derniers instants de ce dernier chapitre de WandaVision. À l'heure actuelle, elle n'utilise qu'une infime partie de son potentiel, et elle va devoir s'entraîner pour totalement comprendre comment fonctionne cette évolution. Des changements qui ne semblent d'ailleurs pas tellement perturber le personnage dans WandaVision...

Monica Rambeau (Teyonah Parris) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

La scène post-générique révèle qu'un Skrull vient à sa rencontre, pour l'emmener dans l'espace. Ainsi, Monica Rambeau va indéniablement revenir dans le MCU. La protagoniste va rejoindre la gamme des super-héros cosmiques, et devrait logiquement apparaître dans d'autres films de cet univers. Il y a de grandes chances pour que Teyonah Parris soit au casting de Captain Marvel 2, et aille à la rencontre de Carole Danvers. Des retrouvailles qui promettent d'être musclées. Sa présence peut également suggérer sa participation à la série Secret Invasion, qui va mettre en scène les Skrulls, avec qui elle partage une histoire commune. Enfin, il est possible que Spectrum soit l'héritière de Captain Marvel, ce qui ne laisse présager rien de bon pour l'avenir de l'héroïne...