Casino Royale : Daniel Craig ne voulait pas le rôle de James Bond

Daniel Craig a vu sa vie être chamboulée le jour où il a été choisi pour être la nouvelle incarnation de l'agent secret James Bond. Pourtant, quand le rôle principal de "Casino Royale" lui a été proposé, l'acteur n'avait pas l'intention de l'accepter.

Casino Royale : les débuts de Daniel Craig en 007

Depuis ses débuts au cinéma, le personnage de James Bond a connu plusieurs vies, avec des périodes et des acteurs différents. Le public s'est habitué à voir le célèbre agent changer de tête tout au long de la saga. En 2002 sort sur nos écrans Meurs un autre jour, qui est le dernier opus mené par Pierce Brosnan. Comme à la fin de chaque chapitre, les spectateurs se demandent qui va prendre la place laissée vacante. C'est Daniel Craig qui a décroché le rôle, permettant ainsi à sa carrière de prendre son envol. Son arc a d'ailleurs été plutôt différent de ce qu'on a connu par le passé, avec une tonalité dramatique accentuée et le versant intime de Bond davantage exploré. On a aussi vu, sur la forme, que la marque montait en gamme, notamment grâce au travail de Sam Mendes sur Skyfall et Spectre.

Casino Royale ©Columbia Pictures

Tout a donc commencé avec l'excellent Casino Royale, qui a lancé sur les chapeaux de roues la période Daniel Craig. On le suivait lors de son affrontement avec Le Chiffre, un méchant incarné avec brio par Mads Mikkelsen. La situation se compliquait quand l'agent secret se découvrait des sentiments pour la ravissante Vesper (Eva Green).

L'acteur a failli faire le mauvais choix

Si plus personne n'osera remettre en question cette incarnation de 007, Daniel Craig aurait très bien pu passer à côté de ce rôle en or. La productrice Barbara Broccoli a révélé lors du documentaire Being James Bond (via The Sun) que l'acteur n'était pas du tout partant pour endosser ce costume :

Michael et moi le voulions vraiment, mais le plus gros problème est qu'il ne voulait pas le faire.

Une version confirmée par Daniel Craig :

J'avais fait des films arty bizarres. C'était dur à vendre. Et je ne voulais vraiment pas le faire, parce que je pensais que je ne saurais pas quoi faire avec le rôle. J'étais parti pour prendre le script, le lire et dire "Non merci". Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était Casino Royale. L'histoire et le scénario étaient solides.

Rétrospectivement, maintenant que son ère s'est terminée, personne n'osera lui dire qu'il s'est trompé. Au contraire, il a marqué la licence et, à en croire ses adieux émouvants à la fin du tournage de Mourir peut attendre, il doit être plus que fier de son choix. On souhaite bonne chance à la personnalité qui devra lui succéder. À l'heure où l'on écrit ces lignes, aucun choix n'a été fait.