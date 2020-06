Casper : pourquoi la suite n’a-t-elle jamais vu le jour ?

Sorti à l’été 1995, "Casper" avait été un gros succès au box-office. On aurait donc pu logiquement s’attendre à voir une suite, comme c’est le cas la plupart du temps à Hollywood lorsqu’un film marche bien. Mais malgré cela, un deuxième film n’avait jamais vu le jour.

En 1997, une sorte de prequel avait vu le jour, mais n’était pas exactement ce que les fans attendaient. Sorti directement en vidéo, Casper l’apprenti fantôme revenait en quelque sorte sur le passé du fantôme, mais aucun des personnages du film original n’avait repris son rôle, et le passé d’humain de Casper n’y était pas adressé. Un an plus tard, un autre film, Casper et Wendy, était aussi sorti directement en vidéo, et n’avait pas non plus eu l’impact du premier long-métrage.

Mais en-dehors de ces deux films, Universal comptait bien donner une suite au premier Casper après son succès en salles, avec le casting original. Cette suite a failli se concrétiser à deux reprises.

Un Casper 2 qui aura trop traîné à se concrétiser

Peu après la sortie du premier film, une première ébauche de scénario avait été écrite. Malheureusement pour les fans, deux des stars du film, Bill Pullman et Christina Ricci, étaient déjà engagés sur deux autres projets, et Universal ne voulait pas attendre qu’ils soient disponibles. Dans le même temps, le studio a créé une suite sous la forme d’une série de cartoons intitulée Les Spectaculaires Nouvelles Aventures de Casper.

Quelques années plus tard, Simon Wells a été engagé pour écrire un nouveau scénario pour Casper 2, qu’il devait aussi mettre en boîte. Wells venait de réaliser Le Prince d’Égypte, qui avait été un succès au box-office. Le studio désirait toujours que Pullman et Ricci reprennent leur rôle dans le film.

Mais à l’été 2000, Universal a abandonné le projet, estimant que le coût de production d’une suite ne serait pas forcément rentable aussi longtemps après le succès du premier film. La réception des deux films sortis directement en vidéo avait été mitigée, pour ne pas dire mauvaise. En plus de cela, Ricci n’était pas très enthousiaste à l’idée de reprendre son rôle. Étant devenue une adulte, elle ne voulait plus jouer le genre de personnages qu’elle avait interprétés enfant.

Ces différents facteurs ont donc enterré le projet d’un Casper 2. Mais au vu du nombre de films et séries cultes de la fin du siècle dernier rebootés depuis plusieurs années à Hollywood, il ne serait pas surprenant que Casper vienne s’ajouter à la liste. Les fans ont donc encore une chance de découvrir une nouvelle version de l’histoire au cinéma, qui pourrait cette fois engendrer une suite si elle venait à être un succès.