Le casting des 4 Fantastiques fête le début du tournage avec une nouvelle image

Les stars du nouveau film "Les 4 Fantastiques" se sont réunies pour le début du tournage du long-métrage. Pedro Pascal a partagé une première photo de l’équipe au complet.

Les 4 Fantastiques reviendront au cinéma en 2025

Plusieurs films Marvel arriveront sur les écrans en 2025. Après Captain America : Brave New World et Thunderbolts, ce sera au tour d’un long-métrage particulièrement attendu par les fans de la Maison des Idées de se dévoiler. Les 4 Fantastiques remettra au goût du jour l’histoire des personnages transformés en super-héros après avoir été exposés à des rayons cosmiques.

Salué pour son travail sur la série WandaVision, Matt Shakman a alors été choisi par Marvel pour réaliser cette nouvelle version de l’histoire des personnages créés par Stan Lee et Jack Kirby. Et les interprètes des 4 Fantastiques se sont réunis pour le début du tournage.

Pedro Pascal partage une première photo de l’équipe

Dans Les 4 Fantastiques, Ebon Moss-Bachrach jouera la Chose, tandis que Vanessa Kirby interprétera Jane Storm et Joseph Quinn incarnera son frère, Johnny Storm. Pour compléter l’équipe des héros, Mr Fantastique sera campé par Pedro Pascal. Or, via son compte instagram, ce dernier vient de poster une première photo de ses co-stars et lui réunis.

Pour rappel, Kevin Feige avait révélé il y a quelques semaines que le tournage du long-métrage de Matt Shankman commencerait à la fin du mois de juillet.

Le premier de plusieurs films ?

Pedro Pascal a accompagné sa photo d'une légende. Il a ainsi partagé le message « Notre première mission ensemble ». Cela pourrait vouloir dire qu’une suite est déjà prévue pour Les 4 Fantastiques. Voire même plusieurs. Mais il convient de rester prudent sur le sujet. Car, pour que de potentiels nouveaux longs-métrages sur l’équipe des héros se concrétisent, il faudra sans doute avant cela que le film de Matt Shankman ait une belle réception lorsqu’il sortira.

Les 4 Fantastiques sortira au cinéma en France le 23 juillet 2025. Comme expliqué par Kevin Feige il y a quelques semaines, le film se déroulera dans un univers différent du MCU. Il prendra ainsi place dans les années 60 à New York. Toutefois, il s’agira d’un New York différent de celui de notre monde à cette époque.