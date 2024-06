Les 4 Fantastiques se déroulera dans un univers différent du MCU

Marvel prépare un nouveau film "Les 4 Fantastiques". Alors que son tournage débutera dans quelques semaines, Kevin Feige a donné des informations importantes sur le long-métrage.

Les 4 Fantastiques vont faire peau neuve

En juillet 2019, Kevin Feige a annoncé qu’un nouveau film Les 4 Fantastiques était en préparation chez Marvel. La Maison des Idées a ensuite officiellement confirmé le lancement du projet en décembre 2020. Après un long-métrage sorti en 2005 et sa suite deux ans plus tard, puis un reboot dévoilé en 2015, une nouvelle version de l’histoire des quatre personnages transformés en super-héros après avoir été exposés à des rayons cosmiques va donc voir le jour.

De nouvelles informations sur le film arrivent régulièrement. On sait ainsi déjà qu’après avoir déjà travaillé sur la série WandaVision pour Marvel, Matt Shakman réalisera le nouveau Les 4 Fantastiques. Concernant le casting principal du long-métrage, Pedro Pascal incarnera Mr Fantastique, Vanessa Kirby Jane Storm, Joseph Quinn Johnny Storm et Ebon Moss-Bachrach la Chose. Après l’annonce de ce casting, Kevin Feige a donné d’autres informations sur le film.

Un film séparé de ceux appartenant au MCU

Kevin Feige était récemment l’invité de The Official Marvel Podcast, et il a fait des révélations sur le nouveau Les 4 Fantastiques. Il a confirmé la rumeur qui courait selon laquelle le film se déroulerait dans les années 60 à New York. Toutefois, il ne s’agira pas « du New York qui existait dans les années 60 dans notre monde. »

Le boss du Marvel Cinematic Universe a ainsi teasé le fait que l’intrigue du long-métrage ne se déroulerait justement pas dans la chronologie principale du MCU. Et qu’elle prendrait même sans doute place dans un univers différent. Les 4 Fantastiques s’annonce donc comme un film à part par rapport à ce que nous propose la Maison des Idées depuis de nombreuses années.

Début du tournage dans quelques semaines

Kevin Feige a aussi confirmé que le début du tournage du film était proche. Ainsi, Les 4 Fantastiques commencera ses prises de vues à la fin du mois de juillet. Le long-métrage est donc dans les temps pour débarquer dans les salles à sa date de sortie annoncée. Celle-ci est fixée au 23 juillet 2025 en France.