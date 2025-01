Ce célèbre acteur oscarisé révèle qu'il aurait pu jouer le Joker à la place d’Heath Ledger

Face à Christian Bale dans The Dark Knight, Heath Ledger a livré une performance magistrale dans la peau du Joker. Mais avant cela, un autre acteur a voulu décrocher le rôle du célèbre ennemi de Batman dans le film de Christopher Nolan.

Heath Ledger et sa performance légendaire dans The Dark Knight

The Dark Knight reste l’un des films de super-héros les plus iconiques du septième art. Réalisé par Christopher Nolan, le long-métrage a fait très forte impression à sa sortie en 2008. On y retrouvait un Bruce Wayne de nouveau incarné par Christian Bale, trois ans après Batman Begins. Cette fois, il y faisait face à un ennemi redoutable : le Joker.

Si Christian Bale avait déjà incarné le Chevalier Noir dans Batman Begins, Heath Ledger apparaissait pour la première fois dans le rôle du Joker dans The Dark Knight. Et la performance légendaire du comédien australien dans ce rôle est l’une des raisons majeures pour lesquelles le film de Christopher Nolan est devenu culte. Pourtant, un autre acteur aurait pu décrocher le rôle de ce méchant iconique.

Adrien Brody a voulu jouer le Joker

Adrien Brody fait actuellement la promotion de son nouveau film, The Brutalist. Dans ce cadre, il était récemment l’invité du podcast de Josh Horowitz, Happy Sad Confused. Durant la conversation, il a révélé avoir rencontré Christopher Nolan pour potentiellement jouer le Joker dans The Dark Knight. Mais le rôle lui a donc finalement échappé au profit d’Heath Ledger.

Le comédien a ensuite décrit l’opportunité de jouer le Joker dans The Dark Knight comme étant « un rôle de rêve ». Mais, même s’il sentait « vraiment correspondre » au rôle, il a salué le « travail magnifique » de Heath Ledger. Il a estimé que ce dernier avait livré une performance « remarquable » et même « indélébile » dans la peau du personnage créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane.

L’acteur en route pour un nouvel Oscar ?

Adrien Brody s’est aussi exprimé sur la possibilité de le voir jouer dans un film de super-héros à l’avenir. Il a expliqué qu’il n’était clairement pas opposé à l’idée. Il attend simplement « une opportunité de jouer un personnage intéressant » avec un réalisateur qui lui laisserait le champ libre pour « proposer quelque chose de totalement différent » par rapport à ce qui a déjà été fait.

En attendant une telle éventuelle opportunité, l’acteur fait actuellement parler de lui pour sa performance dans The Brutalist. Pour rappel, le film a été nommé pour 10 catégories aux Oscars. Et Adrien Brody peut espérer remporter la statuette du meilleur acteur, vingt-deux ans après celle qu’il a gagnée pour Le Pianiste. Même si la récente polémique autour du film de Brady Corbet pourrait le priver de la prestigieuse récompense.