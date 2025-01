The Brutalist : le film boudé aux Oscars à cause d’une polémique ?

Jusqu’à présent, "The Brutalist" était l’un des favoris des Oscars dans de nombreuses catégories, dont celles du meilleur film et du meilleur acteur pour Adrien Brody. Mais une polémique ayant récemment émergé pourrait changer la donne.

The Brutalist fait sensation

S’il ne sortira que le 12 février prochain en France, The Brutalist est arrivé dans les salles en décembre dernier aux États-Unis. L’histoire du film prend place après la Seconde Guerre mondiale, et s’étale sur près de trente ans. Elle suit un architecte hongrois survivant de la Shoah, László Toth, qui émigre aux États-Unis avec sa femme Erzsébet dans l’espoir de vivre le « rêve américain ».

The Brutalist a fait forte impression auprès de très nombreux spectateurs et journalistes. Au point d’être sur toutes les lèvres durant cette période de récompenses aux États-Unis. Comme expliqué il y a plusieurs jours, le film a déjà remporté trois Golden Globes. Désormais, il est l’un des grands favoris dans plusieurs catégories pour les Oscars. Mais il pourrait être snobé par les votants à cause d’une polémique qui vient d’éclater sur le film.

L’intelligence artificielle a été utilisée pour le film

Le monteur de The Brutalist, Dávid Jancsó, s’est récemment longuement entretenu avec Red Shark News. Et il a révélé que l’intelligence artificielle avait été utilisé pour certains éléments du film. Cela a notamment été le cas pour améliorer l’accent d’Adrien Brody et Felicity Jones, les interprètes de László et Erzsébet. Lui-même Hongrois, Dávid Jancsó a ainsi expliqué que le but était que les habitants du pays ne puissent pas repérer de mot mal prononcé :

Nous avons entraîné Adrien et Felicity et ils ont fait un travail fabuleux, mais nous voulions perfectionner l’accent pour que même les Hongrois ne puissent repérer de différence. La plupart de leurs dialogues a une partie durant laquelle c’est moi qui parle. Nous avons vraiment fait attention au fait de garder leurs performances. C’était juste pour replacer des lettres ici et là. Vous pouvez le faire vous-mêmes avec ProTools, mais nous avions tellement de dialogues en Hongrois que nous avions vraiment besoin d’accélérer le processus, sinon nous serions toujours en post-production.

Dávid Jancsó a également révélé que l’intelligence artificielle avait été utilisée pour une scène du film se déroulant à la Biennale de Venise. Des dessins architecturaux et des bâtiments ont ainsi été créés artificiellement par l’équipe du long-métrage.

Les polémiques autour de l’IA se multiplient

Les révélations de Dávid Jancsó vont peut-être desservir The Brutalist pour les Oscars. Car le sujet de l’utilisation de l’intelligence artificielle est toujours très sensible dans l’industrie du cinéma. Il avait d’ailleurs été l’un des principaux responsables de la grève massive de 2023 à Hollywood. Et depuis plusieurs mois, les polémiques autour de l’utilisation de l’IA dans le cinéma se multiplient.

L’année dernière, le doublage de la série My Little Pony par une IA a fait scandale. Beaucoup plus récemment, c’était au tour du doublage artificiel catastrophique du nouveau film de Sylvester Stallone de faire polémique. Le journaliste Jordan Ruimy, sur son site World of Reel, rapporte également que l’IA aurait été utilisée pour perfectionner l’accent espagnol de Selena Gomez dans Emilia Pérez… alors même que cet accent a justement été critiqué pour son manque d’authenticité !

Nul doute que le sujet épineux de l’utilisation de l’IA va continuer de faire parler de lui. En attendant, les votants des Oscars pourraient choisir de snober The Brutalist. Les nominations pour la prestigieuse cérémonie seront révélées ce jeudi 23 février, et on saura donc dans quelles catégories le film de Brady Corbet a une chance de remporter une statuette.