Ce célèbre jeu de cartes va avoir son univers cinématographique étendu

Avec l’énorme popularité du MCU, les projets d’univers cinématographiques étendus se multiplient. Dans ce contexte, le célèbre jeu de cartes "Magic : L’Assemblée" va à son tour être porté à l’écran.

Un univers cinématographique Magic se développe

Avec son MCU, Marvel a proposé quelque chose de nouveau en développant un univers composé de films et de séries dont les histoires étalées sur de longues années sont interconnectées. Ce modèle a clairement fait ses preuves, étant donné la popularité du MCU. D’autres veulent donc s’en inspirer. En décembre dernier, Henry Cavill a par exemple reçu le feu vert pour le développement d’un univers Warhammer 40,000. Et désormais, nous apprenons que Magic va à son tour être décliné sous cette forme.

Magic : L’Assemblée a été créé en 1993 par Richard Garfield. Depuis, il est devenu l’un des jeux de cartes les plus populaires du monde. Le principe est que ses joueurs s’affrontent après avoir constitué leur deck. En tout, plus de 50 000 cartes différentes existent.

Un film et série dans un premier temps, puis une « expansion de l’univers »

Hasbro Entertainment et Legendary Entertainment se sont associés pour développer l’univers cinématographique Magic. Dans un communiqué de presse, ces derniers expliquent qu’un film en live action et une série seront d’abord créés. Après cela, « d’autres contenus seront développés au fur et à mesure de l’expansion de l’univers ».

Présidente de la production mondiale chez Legendary, Mary Parent a dévoilé l’ambition du studio et de Hasbro avec ce projet. Selon elle, le but est de « créer un univers multimédia qui ravira les fans de longue date et en attirera de nouveaux ». Comme souvent avec les adaptations de jeux très populaires, l’idée est donc de rester fidèle à l’œuvre originale tout en séduisant des spectateurs qui ne la connaissent pas.

Un studio habitué aux adaptations et aux univers étendus

Ce n’est pas la première fois que Legendary s’attaquera à l’adaptation d’un jeu aussi populaire que Magic. Le studio nous a par exemple déjà proposé le long-métrage Pokémon : Détective Pikachu et dévoilera bientôt Minecraft, le film. Il a aussi déjà développé un univers étendu : le « monsterverse » réunissant Godzilla et King Kong.

Comme rapporté à l’époque par Variety, Legendary a aussi acquis les droits de Street Fighter en 2023. Le studio devrait donc également développer un univers étendu autour de la célèbre franchise de jeux vidéo.

Concernant Magic, aucune autre information n’a été communiquée pour le moment. On attend donc de connaître le casting du premier film et de la première série, leurs réalisateurs et scénaristes, leur date de sortie…