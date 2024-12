Warhammer 40,000 : Henry Cavill a une excellente nouvelle pour la série

Grand fan de jeux vidéo, Henry Cavill est également passionné par Warhammer 40,000, et consacre une partie de son temps libre à ce jeu de stratégies aux multiples figurines. Depuis décembre 2022, l’acteur est même impliqué sur un projet concernant le jeu créé en 1987 : un univers cinématographique étendu.

Toutefois, en août dernier, nous vous expliquions que le projet était en péril. Car Games Worskhop, la société détentrice des droits de Warhammer 40,000, avait annoncé que l’univers cinématographique ne se concrétiserait finalement pas si elle ne trouvait pas d’accord avec Amazon sur « les directives créatives » du projet. Les deux sociétés n’avaient que jusqu’à la fin de l’année pour s’entendre sur ce sujet. Mais heureusement, elles sont parvenues à le faire.

Comme le rapporte Deadline, les choses ont évolué dans le bon sens pour l’univers cinématographique Warhammer 40,000. Amazon vient ainsi d’officialiser le premier projet de cet univers. Il s’agit d’une série. Dans un post sur son compte instagram, Henry Cavill a confirmé la bonne nouvelle :

Avec les brillants esprits de Games Workshop, mon incroyable équipe et moi-même avons beaucoup travaillé et continuons de travailler pour étudier comment approcher l’énormité et la magnificence de l’univers Warhammer. Ensemble, nous continuons de passer en revue la pléthore de personnages incroyables et d’éplucher de vieux tomes et textes. Nos efforts combinés nous ont mené à un fantastique point de départ pour notre univers, qui a été approuvé par les décideurs d’Amazon et de Games Workshop.