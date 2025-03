Ce classique avec Tom Cruise est dispo sur Netflix

Tom Cruise incarne un jeune pilote imprudent dans "Jours de tonnerre", un film devenu culte avec le temps que Netflix propose de revoir à partir d’aujourd’hui.

Tom Cruise en pilote automobile dans Jours de tonnerre

On ne compte plus le nombre de films iconiques dans lesquels Tom Cruise est apparu dans sa carrière. Dans cette liste se trouve Jours de tonnerre. Même s’il a reçu un accueil peu enthousiaste de la part de la critique à sa sortie en 1990, le film est devenu un classique avec le temps. Netflix propose de le (re)voir depuis ce jeudi 13 mars.

L’intrigue de Jours de tonnerre se déroule dans le milieu des courses automobiles. Le film suit Cole Trickle, un jeune pilote qui intègre la modeste écurie de Tom Daland, où il est entraîné par le légendaire Harry Hogge. Cole se met rapidement à enchaîner les victoires. Mais à la suite d’une imprudence pendant une course, il termine à l’hôpital. Il y fait la connaissance de Claire Lewicki, une neurologue qui l’aide à se remette en question et à récupérer pour participer à la plus grande compétition de sa vie.

Première collaboration avec Nicole Kidman

Jours de tonnerre a été réalisé par le regretté Tony Scott, dont la réalisation nerveuse est au service de ce thriller automobile. Et Tom Cruise n’est pas la seule grande star au casting du film. Il y partage l’affiche avec Robert Duvall et Nicole Kidman.

Le long-métrage marque ainsi la première collaboration entre les deux acteurs légendaires. Par la suite, ils se sont retrouvés pour Horizons lointains, sorti en 1992. Avant de se donner de nouveau la réplique dans le cultissime Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick.

L’acteur de retour cette année dans Mission Impossible 8

Si vous êtes abonnés à Netflix, Jours de tonnerre vous permet donc de revoir Tom Cruise en action. Au cinéma, l’acteur reviendra cette année dans un film très attendu : Mission : Impossible – The Final Reckoning.

Ce huitième opus de la franchise d’action lancée en 1996 pourrait être le dernier de la saga. Il s’annonce en tout cas complètement fou, comme en témoigne la réaction d’un spectateur à une cascade.

Mission Impossible 8 sortira dans les salles françaises le 21 mai 2025. Il se murmure qu’il pourrait avoir droit à une présentation à Cannes peu de temps avant cela.