"J'ai failli faire une crise cardiaque" : Mission Impossible 8 s'annonce complètement dingue

Si "Mission Impossible 8" ne sortira que dans quelques mois, quelques spectateurs ont déjà pu voir le film. Or, l’un d’eux a eu une réaction viscérale en découvrant une séquence qui s’annonce folle.

Mission Impossible 8, la dernière aventure d’Ethan Hunt ?

Deux ans après le dernier volet en date de la saga, Mission Impossible - The Final Reckoning sera dévoilé cette année. Suite aux événements de Dead Reckoning Partie 1, on retrouvera l’équipe de l’IMF pour ce qui pourrait être la dernière aventure d’Ethan Hunt.

Les équipes de Mission Impossible 8 ont eu droit à un tournage mouvementé. Le long-métrage a connu plusieurs retards à cause de différents facteurs, dont un incident technique survenu en mai 2024. Heureusement, les choses se sont arrangées et une première bande-annonce du film a été dévoilée en novembre. Des spectateurs ont même déjà pu voir le film. Et l’un d’eux a eu une réaction pour le moins intense en le découvrant.

Une séquence folle teasée par Christopher McQuarrie

Comme le rapporte Games Radar, Christopher McQuarrie s’est récemment entretenu avec Empire. Il a notamment assuré au magazine que Mission Impossible 8 comportait « la chose la plus difficile » à avoir été réalisée pour un film de la saga. Et le scénariste et réalisateur a révélé que la séquence en question avait provoqué une très forte réaction de la part d’un spectateur au cours d’une projection du film :

Quelqu’un a dit ‘J’étais en train de suffoquer pendant toute la scène. J’ai failli faire une crise cardiaque.’

Souhaitant éviter tout spoiler, Christopher McQuarrie n’a en revanche pas révélé la séquence ayant provoqué une telle réaction. On peut toutefois supposer que cette scène contient une énième cascade folle réalisée par Tom Cruise. La bande-annonce du film sortie en novembre comporte plusieurs d’entre elles.

Le dernier film de la saga ?

Mission Impossible 8 rassemblera la plupart des principaux personnages du précédent opus. En plus d’Ethan, on y retrouvera donc Benji, Luther, Grace, Alanna, Gabriel ou encore Paris. Comme évoqué plus haut, le film pourrait être le dernier de la franchise. Même si pour le moment, Paramount n’a pas confirmé cette information. Le studio souhaite peut-être entretenir le suspense jusqu’à la sortie du long-métrage.

Il faudra donc peut-être patienter jusqu’à cet été pour savoir si l’on reverra Ethan Hunt après Mission Impossible 8. Le long-métrage sortira au cinéma en France le 12 juillet 2025.