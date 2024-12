Ce film d’action de Noël fait un énorme carton sur Netflix

Depuis qu’il a été mis en ligne sur Netflix il y a quelques jours, le thriller d’action "Carry-On" est le long-métrage le plus vu sur la plateforme dans la grande majorité des pays.

Carry-On démarre très fort sur Netflix

Depuis le vendredi 13 décembre dernier, les abonnés Netflix peuvent voir un nouveau thriller se déroulant pendant les fêtes de Noël : Carry-On. Son intrigue prend place dans un aéroport. Ethan Kopek, qui y travaille en tant qu’agent de la sécurité aérienne, est soudainement contacté par un homme mystérieux. Ce dernier demande à Ethan de laisser passer une valise à bord d’un avion, sous peine de s’en prendre à sa petite-amie, Nora.

Carry-On est le nouveau long-métrage de Jaume Collet-Serra, un habitué des films d’action à qui l’on doit notamment Non-Stop et The Passenger. Cette fois, il a dirigé Taron Egerton dans le rôle d’Ethan, Jason Bateman dans celui du passager qui le menace ou encore Sofia Carson dans celui de Nora.

Le film numéro 1 presque partout !

Fortement influencé par l’iconique Die Hard, Carry-On se montre lui aussi très populaire depuis sa mise en ligne sur Netflix. Comme le montre le classement partagé par FlixPatrol, le samedi 14 décembre, soit le lendemain de sa sortie, il s’est positionné en tête des films les plus vus sur la plateforme dans la plupart des pays.

Et la popularité du long-métrage de Jaume Collet-Serra ne faiblit pas. Bien au contraire. Car depuis ce samedi 14 décembre, Carry-On est resté numéro 1 des films les plus vus sur Netflix dans la plupart des pays. Et il a même gagné plusieurs places dans ceux dans lesquels il n’était pas en tête du classement. Ce mardi 17 décembre, il était soit premier, soit deuxième du classement dans l’ensemble des territoires !

Une suite verra-t-elle le jour ?

Avec une telle réception de la part des abonnés Netflix, une suite de Carry-On est largement envisageable. Interrogé par Première sur cette éventualité, Taron Egerton a toutefois prévenu qu’il faudrait une histoire aussi convaincante que celle du premier film pour concrétiser cette possible suite. Mais il n’a pas écarté cette idée, prenant encore Die Hard comme exemple à suivre :

Disons que Carry-On est un film d'action réussi et ce n'est pas facile à faire. Donc faire une suite, ça voudrait dire espérer faire aussi bien une deuxième fois. Est-ce que la foudre peut tomber une deuxième fois au même endroit ? Je ne sais pas... Si une autre histoire avec Ethan mérite d'être racontée, alors ce serait cool. Die Hard a réussi à le faire... Alors pourquoi pas ?

Du point-de-vue de Netflix, le géant du streaming sera sans doute très tenté par l’idée de faire un Carry-On 2. Mais comme l’explique Taron Egerton, il faudra pour cela trouver une idée pertinente pour une nouvelle histoire. Étant donné le concept du premier film, cela ne s’annonce pas facile. Mais on peut quand même espérer voir une suite.