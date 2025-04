Ce film d’action ultra violent avec Tom Hardy est dispo sur Netflix

Tom Hardy et Gareth Evans dévoilent ce vendredi 25 avril leur nouveau film sur Netflix : "Ravage". Un long-métrage qui a déjà récolté des premiers retours très positifs.

Sept ans après, Gareth Evans de retour avec Ravage

Habitué aux rôles de durs à cuire, Tom Hardy est de retour dans un film d’action particulièrement violent. Ce vendredi 25 avril, Netflix a mis en ligne Ravage, dans lequel l’acteur britannique tient le rôle principal. Pour ce nouveau film, il a collaboré pour la première fois de sa carrière avec un spécialiste de l’action : Gareth Evans.

Le cinéaste gallois n’est autre que le scénariste et réalisateur du diptyque The Raid et The Raid 2, une plongée démente dans l’enfer de la mafia indonésienne. S’il a réalisé plusieurs épisodes de la série Gangs of London entretemps, il n’a plus dévoilé de long-métrage depuis 2018, lorsqu’il a sorti le thriller horrifique Le Bon Apôtre. Mais avec Ravage, il signe un comeback qui devrait être remarqué.

Tom Hardy face à la corruption et une vaste conspiration

Ravage tourne autour de Walker, un policier en disgrâce. Celui-ci est un jour appelé sur une scène de crime. Il va bientôt découvrir que le fils d’un politicien est accusé d’avoir tué plusieurs membres d’un gang très dangereux. Désormais, il se retrouve poursuivi par des tueurs, qui comptent lui faire payer ce qu’ils l’accusent d’avoir fait.

Le politicien, incarné par Forest Whitaker, fait alors chanter Walker afin qu’il sauve son fils. Ce qui va entraîner le policier dans une affaire de grande ampleur mêlant la corruption qui gangrène la ville et une vaste conspiration.

Un film « absolument dingue ! »

Les premiers avis sur Ravage sont récemment sortis. Et ils ont été dithyrambiques. Journaliste pour Digital Spy, Ian Sandwell a entre autres encensé la maîtrise de l’action de Gareth Evans. Il a décrit son long-métrage comme « incroyablement violent » et« incroyablement fun ». Et a aussi mis en avant une séquence se déroulant dans une boîte de nuit.

Rama’s Screen a aussi été très emballé par Ravage. Il a découvert « l’un des films les plus fous » de l’année, le qualifiant de « chaotique et percutant » et d’« absolument dingue ! » Un enthousiasme partagé par Barry Hertz, qui a vu le long-métrage comme étant « un bain de sang chargé de pétards, mythique, chaotique et maniaque ».

Rendez-vous sur Netflix pour vous faire votre propre avis sur le sujet.