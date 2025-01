Ce film français triomphe lors des Golden Globes et part favori des Oscars

Avant les Oscars, "Emilia Pérez" était nommé dans plusieurs catégories pour les Golden Globes. Et le film de Jacques Audiard a fait mieux que n’importe quel autre long-métrage lors de cette soirée.

Emilia Pérez, le tour de force de Jacques Audiard

Avec Emilia Pérez, Jacques Audiard s’est attaqué à un projet ambitieux. Sorti cette année, le film mélange les genres, et s’intéresse au destin de plusieurs femmes. Alors qu’elle travaille pour un cabinet d’avocats qui s’occupe surtout de blanchir des criminels, Rita a un jour la possibilité d’aider un chef de cartel à changer de vie en réalisant son rêve : devenir la femme qu’il a toujours voulu être.

Après avoir fait sensation au festival de Cannes, Emilia Pérez a été pré-sélectionné dans six catégories pour les Oscars 2025. Soit plus que n’importe quel autre film. Le 17 janvier prochain, la liste des nominations finales pour les Oscars sera dévoilée. Avant cela, le film de Jacques Audiard était en course pour plusieurs Golden Globes, dont la cérémonie se tenait dans la nuit de ce dimanche 5 à ce lundi 6 janvier. Et il a frappé fort lors de cette soirée.

Quatre victoires aux Golden Globes

Parmi tous les longs-métrages nominés aux Golden Globes, Emilia Pérez s’est imposé comme le grand gagnant de la soirée. La dernière œuvre en date de Jacques Audiard a remporté quatre statuettes, soit plus que n’importe quel autre film. Elle a gagné le trophée de la meilleure comédie musicale ou comédie, mais aussi de meilleur long-métrage en langue autre que l’anglais.

Zoe Saldaña a aussi été récompensée pour sa performance dans le film. Elle a ainsi été nommée meilleure actrice dans un second rôle. Enfin, le dernier trophée remporté par Emilia Pérez a été décerné à la chanson El Mal, qui a été choisie comme meilleure chanson originale.

Le film désormais favori aux Oscars ?

Juste derrière Emilia Pérez, The Brutalist a de son côté obtenu trois Golden Globes. Il a reçu le prix de meilleur film dramatique. Brady Corbet a également été nommé meilleur réalisateur. Et la star du long-métrage, Adrien Brody, s’est vu remettre le trophée de meilleur acteur dans un film dramatique. La soirée a également été marquante pour Demi Moore. Car elle a remporté son premier Golden Globe : celui de la meilleure actrice dans une comédie musicale ou comédie pour son rôle dans The Substance.

Chaque année, les résultats aux Golden Globes sont une grosse indication sur les favoris dans la course aux Oscars. Une bonne nouvelle pour Emilia Pérez, qui se place donc comme un sérieux candidat pour remporter non pas une, mais plusieurs statuettes lors de la célèbre cérémonie. Celle-ci se tiendra dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars prochain.