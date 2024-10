Ce film qui a tout changé pour Virginie Efira quitte bientôt Netflix

Le 31 octobre, Victoria, le film qui a marqué un tournant dans la carrière de Virginie Efira, quittera Netflix. Sorti en 2016 et réalisé par Justine Triet, ce long-métrage a transformé la trajectoire de l'actrice, lui permettant de passer des comédies légères à des rôles plus complexes et dramatiques. Avec ce film, elle a décroché sa première nomination aux César et a entamé une carrière dans des films d'auteur marquants.

Victoria : le film qui a tout changé pour Virginie Efira

Le 31 octobre marquera la fin de la présence sur Netflix d’un film essentiel dans la carrière de Virginie Efira : Victoria de Justine Triet. Sorti en 2016, ce long-métrage a marqué un tournant décisif pour l'actrice, et a propulsé sa carrière vers de nouveaux horizons. Pour Virginie Efira, il y a eu un avant et un après.

En effet, avant ce long-métrage, Virginie Efira était surtout connue pour ses comédies légères, après une carrière à la télévision comme présentatrice. Cependant, ce film de Justine Triet lui a offert un rôle radicalement différent, celui d’une avocate au bord du burn-out, un personnage complexe et attachant.

Ce rôle a non seulement permis à Virginie Efira de démontrer une facette plus dramatique de son jeu, mais il a également abouti à sa première nomination aux César, marquant ainsi une reconnaissance critique majeure. Cette performance lui a ouvert la voie vers des projets plus ambitieux et artistiquement audacieux.

Une nouvelle carrière

Après Victoria, Virginie Efira a enchaîné des rôles dans des films d’auteur plus profonds et marquants. Elle a ainsi collaboré avec des réalisateurs de renom et choisi des rôles plus complexes, comme dans Un Amour impossible, Adieu les cons (qui vient d'arriver sur Netflix) ou encore Revoir Paris, pour lequel elle a remporté le César de la meilleure actrice.

Le film Victoria a marqué un véritable tournant, tant dans sa manière de choisir ses rôles que dans l’image que les réalisateurs avaient d’elle. Comme elle l’a confié à plusieurs reprises, ce film a transformé la perception qu’elle avait de son propre métier, ainsi que celle de l’industrie à son égard.

Virginie Efira avait d'ailleurs confié à notre micro en 2021 : "J’ai senti que je ne pourrais plus faire les choses comme avant, ni dans les choix, ni dans la manière de travailler (...) Ça a changé quelque chose de manière intime."

Après Victoria, les rôles de "girl next door" ont laissé place à des personnages plus nuancés, plus torturés, que les cinéastes ont commencé à lui proposer, faisant d’elle l’une des actrices les plus respectées du cinéma français.