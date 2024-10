2 millions d'entrées, 7 César, ce film français est à rattraper d'urgence sur Netflix

Le film Adieu les cons, qui a remporté 7 César dont celui du Meilleur film, est désormais disponible sur Netflix. Ce long-métrage d'Albert Dupontel, alliant comédie noire et émotion, met en scène Virginie Efira dans une quête poignante pour retrouver l'enfant qu'elle a dû abandonner.

Adieu les cons est dispo sur Netflix France

Après cette adaptation grandiose d'un roman historique, un autre film d'Albert Dupontel est disponible sur Netflix France. Sorti en 2020, Adieu les cons a marqué le cinéma français, avec 2 millions d'entrées et 7 César, dont celui du meilleur film, et celui du meilleur réalisateur.

L’histoire suit Suze Trappet, interprétée par Virginie Efira, une coiffeuse atteinte d’une maladie incurable. Suze apprend qu’il ne lui reste que peu de temps à vivre et décide alors de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été contrainte d’abandonner lorsqu’elle était adolescente. Dans sa quête, elle fait équipe avec JB (Albert Dupontel), un informaticien dépressif en pleine crise existentielle après un burn-out professionnel, et M. Blin (Nicolas Marié), un archiviste aveugle et excentrique.

Ce trio improbable traverse un parcours semé d’embûches à travers la bureaucratie française. À travers ce road movie moderne, Dupontel met en lumière les absurdités du monde contemporain tout en dévoilant la vulnérabilité et la quête de sens de ses personnages. Comme avec ses œuvres précédentes, le film oscille habilement entre moments comiques et scènes profondément émouvantes.

Une pluie de récompenses

Les personnages de Suze, JB et M. Blin, bien que très différents, sont tous en quête de quelque chose qui leur échappe : un enfant perdu, un sens à leur vie, ou simplement un peu de chaleur humaine. Cette quête commune, menée avec maladresse, mais détermination, les rapproche et leur donne une seconde chance.

Virginie Efira, dans le rôle de Suze, livre une performance magistrale, tout en retenue et en émotion, qui a été saluée par la critique et lui a permis d'obtenir une nomination au César de la meilleure actrice. Quant à Nicolas Marié, il a brillamment incarné l’archiviste aveugle et loufoque, un rôle qui lui a valu le César du Meilleur second rôle.

Au total, Adieu les cons a raflé sept César : meilleur film, meilleur réalisateur pour Albert Dupontel (qui avait choisi de ne pas assister à la cérémonie), meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario original, meilleure photographie, meilleurs décors, et le César des lycéens.