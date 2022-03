Ce remake américain d'un gros succès français est le favori des Oscars 2022

Les Oscars 2022 sacreront-ils de nouveau une co-production française, 10 ans après "The Artist" ? C'est bien possible si l'on en croit les dernières récompenses raflées par "CODA", le remake américain de "La Famille Bélier".

CODA : le remake américain de "La Famille Bélier"

Après Intouchables, une autre comédie française populaire a récemment eu droit à son remake américain. En effet, La Famille Bélier, gros succès de l'année 2014 (7.5 millions d'entrées), a été adapté pour le public américain par la réalisatrice Sian Heder. CODA (acronyme de Child Of Deaf Adult) est disponible depuis le 13 août sur la plateforme de streaming Apple TV+.

CODA © Apple TV+

S'il reprend la trame principale du film original, à savoir une jeune fille entendante (Ruby) dans une famille de sourds-muets, qui aspire à devenir chanteuse, le décor change quelque peu. En effet, contrairement à La Famille Bélier, les parents de Ruby ne sont pas agriculteurs mais pêcheurs. L'action se déroule en bord de mer, à Gloucester dans le Massachusetts.

Côté casting, Ruby est interprétée par Emilia Jones (notamment vue dans la série Netflix Locke & Key). Ses parents sont quant à eux joués par Marlee Matlin et Troy Kotsur, deux acteurs sourds.

En route vers les Oscars

Tout sourit à CODA. Le film a débuté son joli parcours au Festival de Sundance 2021 en raflant le Grand prix du jury et le prix du public. Et il enchaîne les récompenses.

Dernièrement, le film co-produit par Pathé France a remporté plusieurs prestigieux prix, qui sont de sacrés indicateurs pour la course aux Oscars. En effet, il a été sacré du SAG Award de la meilleure distribution (comme l'avait été Parasite juste avant les Oscars) mais également du PGA Award du meilleur film.

Ce dernier est remis par les producteurs, et sacre en général le futur lauréat de l'Oscar du meilleur film. En 2021, c'est Nomadland qui avait été récompensé, comme Green Book en 2019 ou encore La Forme de l'Eau en 2018.

Si CODA fait office de favori de ces Oscars 2022, la concurrence sera rude avec notamment The Power of the Dog de Jane Campion, qui a remporté le Lion d'argent à la dernière Mostra de Venise, mais également le Golden Globe du meilleur film et de la meilleure réalisation, de même qu'aux BAFTA.

On peut imaginer que Jane Campion décrochera la statuette de la meilleure réalisatrice, mais que le meilleur film ira à CODA. Réponse ce lundi 28 mars !