Ce soir à la TV : un tournage chaotique et un des pires échecs de Jason Momoa

Empêtré dans un DCEU à l'agonie, plombé par l'affaire Johnny Depp - Amber Heard, "Aquaman et le Royaume perdu" clôt le DCEU bien tristement, avec une performance critique ainsi que commerciale très faible, et un échec important pour Jason Momoa.

Quand Aquaman se noie

L'acteur américain Jason Momoa a fait sa première apparition dans le rôle d'Arthur Curry aka Aquaman en 2016 dans Batman V Superman : L'Aube de la justice. À partir de là, il gagne en popularité et obtient en 2018 dans le DCEU son film solo : Aquaman. Celui-ci est un très grand succès, salué par la critique et encaissant 1,15 milliard de dollars au box-office mondial (record du DCEU). Mais au même moment, le producteur principal des films du DCEU Zack Snyder est en conflit avec Warner Bros., qu'il accuse d'avoir transformé son film de 2017 Justice League. Un long litige qui aboutira en 2021 au film Zack Snyder's Justice League.

Le DCEU est alors à la peine face au MCU de Marvel et de Disney qui enchaîne les records au box-office. Mais les dirigeants de DC Studios ont bon espoir que la suite d'Aquaman, Aquaman et le Royaume perdu, à nouveau réalisé par James Wan, leur fasse retrouver les sommets.

Un tournage plombé par l'affaire Depp - Heard

Aquaman et le Royaume perdu raconte à l'écran cette histoire :

Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir entre ses mains. Pour l’anéantir, Aquaman doit s’associer à son frère Orm (Patrick Wilson) ancien roi d’Atlantide et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d’une destruction irréversible.

Mais pour en arriver là, avec une sortie en décembre 2023, la production a été longue et fastidieuse. En plus d'un bouleversement dans le groupe Warner Bros., qui prépare alors sa fusion avec Discovery et va apporter de profonds changements aux studios DC et donc au DCEU, le tournage débuté en 2021 se fait durant l'épisode judiciaire ultra-médiatisé entre Johnny Depp et Amber Heard sur fond de violences conjugales. L'actrice, qui incarne le personnage de Mera, se sent alors ostracisée et non-désirée dans Aquaman et le Royaume perdu, et accuse Warner d'avoir voulu l'écarter.

En octobre 2023, à deux mois de sa sortie dans les cinémas, de nouvelles révélations sont faites confirmant un tournage chaotique et une ambiance déplorable.

Un échec critique et commercial sévère

Fin 2023, quand sort Aquaman et le Royaume perdu, James Gunn est déjà depuis un an le nouveau co-PDG avec Peter Safran de DC Studios. Et il n'a pas vraiment fait mystère du fait que tout allait changer et que le DCEU ouvert par Zack Snyder en 2013 avec Man of Steel s'arrêtait là. Aquaman et le Royaume perdu est donc le dernier film du DCEU - le nouvel univers s'appelle maintenant le DC Universe -, et c'est un échec.

Boudé par la critique - le film dispose d'un pauvre 34% sur Rotten Tomatoes et 1,7 sur Allociné -, Aquaman et le Royaume perdu ne rapporte "que" 434,4 millions de dollars dans le monde, contre un budget de production aux environs de 210 millions. Si c'est la meilleure performance pour un film du DCEU depuis Justice League en 2017, c'est évidemment très loin de la performance milliardaire établie par le premier film Aquaman, et donc le constat terminal d'un échec.

Pour Jason Momoa, son incarnation d'Aquaman s'arrête là, puisque James Gunn a expliqué que tous les rôles principaux du DCEU seraient recastés dans le DC Universe. Si le personnage revient, ce sera ainsi sous les traits d'un autre acteur. Mais Jason Momoa pourrait néanmoins travailler dans ce nouvel univers, puisqu'il est question de développer avec lui un film sur le super-héros Lobo.