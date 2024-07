Ce soir à la TV : Marion Cotillard a mené la vie dure à son partenaire dans ce film acclamé par la critique

La star internationale Marion Cotillard, face à Melvil Poupaud dans "Frère et Soeur", a adopté une attitude très particulière à l'égard de son partenaire pendant le tournage du film d'Arnaud Desplechin. Celui-ci est à (re)voir ce soir du 17 juillet sur Arte.

Un des meilleurs films d'Arnaud Desplechin

Au tournant de l'année 2020, Arnaud Desplechin souffle le chaud et le froid. Suite à l'excellent Roubaix, une lumière, sorti en 2019, son adaptation d'un roman de Philip Roth en 2021 Tromperie ne convainc alors ni la critique ni le public. Mais pas de quoi désarçonner le cinéaste français qui, l'année suivante, réussit un très beau drame familial avec Frère et Soeur, présenté en compétition au Festival de Cannes.

Cette fois-ci, la critique française est alors quasi unanime, presse quotidienne et mensuels spécialisés soulignant de concert la "beauté", la "clarté", et la grande maîtrise de ce mélodrame (notre critique ici). Récit d'une haine viscérale que se nourrissent l'un pour l'autre (et pour eux-mêmes) un frère et une soeur, Frère et Soeur brille par son écriture, la lumière et les décors naturels de Roubaix chers à Arnaud Desplechin, et bien sûr les performances très inspirées de Melvil Poupaud et Marion Cotillard.

Et si le film est un succès critique et une jolie ligne ajoutée à leurs filmographies respectives, tout n'a pas été facile pour son casting. Particulièrement pour Melvil Poupaud, maltraité par Marion Cotillard pendant le tournage...

Marion Cotillard adepte de la Méthode

Caprices de diva ? Attitude condescendante d'une icône mondiale envers le cinéma français et sa culture ? Pas du tout. Si l'ambiance était terriblement froide entre Marion Cotillard et Melvil Poupaud pendant le tournage de Frère et Soeur, c'était en réalité pour nourrir au mieux la haine entre leurs personnages. Marion Cotillard le racontait ainsi sur le plateau de Télé Matin.

Sur le film, j'ai eu besoin de mettre beaucoup de distance avec Melvil. C'était pas forcément facile, parce que je ne l'ai pas prévenu. C'était un vrai besoin que j'avais de ne pas créer de familiarité avec lui. Surtout que, dans le film, on se croise peu. J'avais besoin de créer une sorte de champ magnétique contraire. Ça a été un soulagement à la fin du tournage, quand j'ai pu venir lui expliquer pourquoi j'avais mis tant de distance. Et il l'a très bien compris.

Frère et soeur ©Le Pacte

Ainsi, si Melvil Poupaud a pu souffrir de l'antipathie de Marion Cotillard pendant leur collaboration sur Frère et Soeur, c'est parce que celle-ci refusait de sortir de son personnage hors caméra, afin de générer au maximum les sensations qui permettraient à l'écran de saisir la haine aussi monumentale que mystérieuse entre ces deux personnages. Une méthode particulière, de plus en plus décriée pour l'ambiance de plateau que cela peut générer, mais qui donne souvent des résultats impressionnants.