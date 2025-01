Ce soir à la TV : jamais sorti au cinéma, ce film catastrophe va vous donner des sueurs froides

Ce soir, la chaîne L'ÉQUIPE diffuse "The Tunnel", un film catastrophe norvégien réalisé par Pål Øie en 2019. Jamais sorti en salle en France, ce thriller haletant vous plongera au cœur d'un drame intense et oppressant.

The Tunnel : un huis clos suffocant au cœur de la Norvège

The Tunnel (Tunnelen en version originale) met en scène un scénario aussi simple qu'efficace : à l'approche de Noël, un camion-citerne a un accident dans un tunnel de neuf kilomètres situé en zone montagneuse, provoquant un incendie dévastateur.

Les voyageurs, pris au piège dans ce tunnel sans issue, doivent lutter pour leur survie alors que les secours peinent à accéder aux lieux en raison des conditions météorologiques difficiles. Le film met en vedette Thorbjørn Harr dans le rôle de Stein, un pompier volontaire dont la fille, Elise, se retrouve coincée dans le tunnel en flammes. La tension est palpable tout au long du film, pour une expérience immersive et stressante.

Le succès international des films catastrophes norvégiens

Ces dernières années, la Norvège s'est distinguée dans le genre du film catastrophe, en produisant des œuvres qui ont su séduire un large public à travers le monde. Parmi elles, The Wave (Bølgen), réalisé par Roar Uthaug en 2015, raconte l'histoire d'un tsunami dévastateur menaçant un village norvégien. Le film a été salué pour ses effets spéciaux impressionnants et son réalisme saisissant.

En 2022, Troll, également réalisé par Roar Uthaug, mêle mythologie norvégienne et film catastrophe. Le film met en scène l'éveil d'une créature légendaire qui menace de détruire tout sur son passage. Disponible sur Netflix, Troll a rapidement atteint une audience internationale, et est devenu le film en langue non-anglaise le plus vu dans le monde. Une suite est actuellement en préparation.

Plus récemment, en décembre 2024, la mini-série La Palma a été diffusée sur Netflix. Cette série en quatre épisodes suit une famille norvégienne en vacances sur l'île de La Palma, confrontée à une éruption volcanique imminente. Inspirée de faits réels, notamment de l'éruption du volcan Cumbre Vieja en 2021, la série a été saluée pour sa tension dramatique et la qualité de ses effets spéciaux.