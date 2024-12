La Palma sur Netflix : un tsunami aussi dévastateur pourrait-il se produire aux Canaries ?

Alors que la mini-série La Palma cartonne sur Netflix, une question revient : un tsunami catastrophique pourrait-il réellement être provoqué par une éruption volcanique aux îles Canaries ? Voici ce qu'en disent les scientifiques.

La Palma : la série N°1 sur Netflix dans le monde

Disponible depuis le 12 décembre, la mini-série La Palma cartonne sur Netflix dans le monde. Avec seulement 4 épisodes, elle nous plonge au cœur d'un événement catastrophique : un volcan menace toute l'île de La Palma aux Canaries, et pourrait déclencer un tsunami dévastateur. Le côté très réaliste et angoissant de la série nous conduit à nous interroger sur les probabilités qu'un tel événement se produise : est-ce que la série pourrait devenir une réalité dans un futur plus ou moins proche ? C'est en effet une possibilité.

Un tsunami à La Palma ? Une question qui divise les scientifiques

Le Cumbre Vieja, situé sur l'île de La Palma, est un volcan actif qui a fait l'objet de nombreuses études concernant son potentiel à générer des tsunamis. En 2001, des chercheurs ont émis l'hypothèse qu'une éruption majeure pourrait provoquer l'effondrement de son flanc occidental, entraînant un glissement de terrain massif dans l'océan Atlantique et générant ainsi un "mégatsunami" susceptible d'affecter les côtes de l'Afrique, de l'Europe et des Amériques.

Cependant, cette théorie a été largement débattue et nuancée par la communauté scientifique. Des études ultérieures suggèrent que la probabilité d'un tel effondrement catastrophique est faible. Les recherches indiquent que, bien qu'un glissement de terrain puisse se produire, il serait probablement de moindre envergure, générant des tsunamis de portée limitée, principalement confinés aux zones côtières proches.

L'éruption du Cumbre Vieja en septembre 2021 a rappelé l'activité volcanique de l'île. Bien que cette éruption ait causé des dégâts matériels significatifs, elle n'a pas entraîné de tsunamis. Les autorités locales et les scientifiques surveillent de près le volcan pour détecter tout signe précurseur d'une activité susceptible de provoquer des glissements de terrain ou des tsunamis.

Il est essentiel de noter que les Canaries disposent de plans d'évacuation et de systèmes d'alerte pour faire face aux risques naturels, y compris les tsunamis. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer la population des mesures à prendre en cas d'alerte, renforçant ainsi la résilience des communautés locales face à ces dangers potentiels.