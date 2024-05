Ce soir à la TV : Laurent Lafitte et Karin Viard se mettent à nu dans une comédie déjantée

Laurent Lafitte frappe fort pour son premier film en tant que réalisateur : "L'Origine du monde". Une comédie déjantée, où l'acteur et réalisateur et son casting se mettent entièrement nus pour convaincre la mère du personnage principal de se laisser très intimement photographier... Un film unique, à l'humour très grinçant , à (re)voir ce soir du 20 mai sur France 3.

Laurent Lafitte donne tout dans L'Origine du monde

En 2020, l'acteur Laurent Lafitte écrit et réalise son premier film : L'Origine du monde. Pour celui-ci, il adapte librement à l'écran la pièce de théâtre du même nom de Sébastien Thiéry, créée en 2013. L'histoire de L'Origine du monde, qui se déroule dans un cadre réaliste mais utilise un élément quasi-fantastique, est la suivante :

En rentrant chez lui, Jean-Louis Bordier, un quadragénaire, se rend compte que son cœur ne bat plus. Jean-Louis ne sent plus aucun pouls mais demeure conscient. Il parvient toujours à parler et à se mouvoir. Mais est-il encore vraiment vivant ? Personne ne comprend cet étrange phénomène, pas même son meilleur ami vétérinaire Michel. La femme de Jean-Louis, Valérie, demande alors des conseils à sa « coach de vie » — légèrement gourou — Margaux. Cette dernière, apparemment connectée aux forces occultes, pense avoir une solution...

L'Origine du monde ©Studiocanal

L'Origine du monde est autant l'histoire de Jean-Louis Bordier, incarné par Laurent Lafitte, que celle des femmes qui l'entourent, et peut-être tout particulièrement sa mère, Brigitte, incarnée par Hélène Vincent. En effet, comme lui explique Margaux, incarnée par Nicole Garcia, Jean-Louis pourra retrouver son coeur battant s'il lui apporte une photographie du vagin de sa mère... D'où le titre du film, référence au célèbre tableau de Gustave Courbet, objet de discussions et de scandales depuis qu'il a été peint en 1866.

Tout le monde à poil pour sauver Jean-Louis

L'Origine du monde, comédie loufoque et qui va très loin dans ses situations, divise les critiques lors de sa sortie dans les cinémas en 2021. Si son audace et son humour grinçant sont célébrés par certains, d'autres trouvent le film vulgaire sans véritable enjeu artistique.

C'est que L'Origine du monde ne fait pas que suggérer ses situations, mais les explore à fond de manière explicite. Après un enchaînement de situations comiques ou Jean-Louis et son ami Michel (Vincent Macaigne) tentent de prendre le fameux cliché, c'est finalement lors d'un déjeuner que Jean-Louis décide de concentrer son effort. Accueillant la mère de Jean-Louis entièrement nus, ce dernier, Michel et Valérie (Karin Viard) vont alors tout faire pour que Brigitte cède...

Hilarant, gênant, étonnant, L'Origine du monde ne fait pas qu'offrir à rire à son public, mais aussi à réfléchir et s'émouvoir avec des séquences plus intimes et sombres que Laurent Lafitte a ajoutées au texte original, pour un résultat unique dans le paysage du cinéma français.