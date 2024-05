Ce soir à la TV : ce film des années 80 a traumatisé toute une génération de spectateurs en une seule scène

Rendez-vous ce soir sur Gulli pour (re)découvrir "L'Histoire sans fin" qui a traumatisé des millions d'enfants dans les années 1980 grâce à une seule séquence. Prévoyez un bon paquet de mouchoirs pour dire au revoir à Artax...

L'Histoire sans fin : le film culte de toute une génération

Sorti en 1984, le film L'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen (et sa chanson) est culte pour toute une génération de spectateurs. Basé sur le roman éponyme de Michael Ende, le long-métrage raconte l'aventure de Bastien, un jeune garçon timide et rêveur, harcelé à l'école, qui trouve refuge dans un livre mystérieux intitulé "L'Histoire sans fin".

En le lisant, il se trouve transporté dans le monde fantastique de Fantasia, un univers menacé par le Néant, une force obscure qui détruit tout sur son passage. À mesure que Bastien avance dans sa lecture, il réalise qu'il joue un rôle crucial dans le sauvetage de ce monde magique.

Dans son parcours, il fait la rencontre d'Atreyu, un jeune guerrier vaillant, chargé de trouver un remède à la petite Impératrice, dont la maladie semble liée à la survie de Fantasia. Il croise également la route de Falkor, un dragon porte-bonheur, qui aide Atreyu dans sa quête.

Une scène traumatisante pour les enfants des années 80

Une des scènes les plus poignantes et traumatisantes de L'Histoire sans fin est sans aucun doute la mort d'Artax, le fidèle cheval d'Atreyu. Cette scène se déroule dans les Marais de la Mélancolie, un lieu sombre où ceux qui s'y aventurent sont submergés par le désespoir.

Artax, affecté par l'atmosphère oppressante des marais, commence à s'enfoncer lentement dans la boue. Malgré les supplications désespérées d'Atreyu, qui tente de le motiver à lutter contre la tristesse envahissante, Artax succombe à la mélancolie et se laisse engloutir sous les marais, laissant Atreyu (Noah Hathaway) désemparé, et les spectateurs déchirés.

Cette scène est souvent citée comme l'une des plus tristes et choquantes de l'histoire du cinéma pour enfants. Elle représente la perte d'un être cher à travers le personnage d'Artax, et met en lumière des concepts psychologiques complexes, tels que la dépression et la mélancolie. Avec la mort de Mufasa dans Le Roi Lion, les petits spectateurs des années 80/90 n'ont pas été épargnés par le cinéma.

L'Histoire sans fin va revenir au cinéma

Quarante ans après la sortie du premier film L'Histoire sans fin, Bastien et Atreyu seront bientôt de retour au cinéma. En effet, comme annoncé il y a quelques semaines, la saga va connaître un gros reboot. Les droits d'adaptation du roman de Michael Ende ont été rachetés par une grosse société de production qui prévoient plusieurs films pour présenter l'histoire de Fantasia pour "toute une nouvelle génération de spectateurs".