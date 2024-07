Ce soir à la TV : ce film haletant avec Chris Hemsworth est adapté d'une terrible histoire vraie

Avant de se retrouver dans le MCU, Chris Hemsworth et Daniel Brühl enfilaient les casques de Formule 1 dans "Rush" pour raconter devant la caméra de Ron Howard la rivalité légendaire entre les pilotes James Hunt et Niki Lauda, ponctuée par un très grave accident. Un biopic passionnant à (re)voir ce soir sur Arte.

Ron Howard met en scène une rivalité sportive légendaire

Sorti avec succès en 2013, Rush permet à Ron Howard de revenir à ce qui fait le coeur battant de son cinéma : le récit des destins spectaculaires d'hommes valeureux. Parfois d'une manière simpliste, mais toujours avec une émotion sincère qu'il est très difficile d'ignorer, d'autant plus quand il s'agit d'histoires vraies.

Après Apollo 13 et Un homme d'exception, et avant Treize vies, il met ainsi en scène dans Rush l'histoire des pilotes James Hunt et Niki Lauda au prisme de leur rivalité sportive, avec en point culminant le terrible accident subi par Niki Lauda en 1976.

Rush ©Pathé

Daniel Brühl dans le rôle de Niki Lauda et Chris Hemsworth dans le rôle de James Hunt incarnent avec leur charisme respectif, parfaitement accordés aux personnalités des pilotes, extravagante et fougueuse pour Hunt et froide et calculatrice pour Lauda. En plus de leurs performances, la mise en scène et le montage des séquences de course de Rush sont applaudis par la critique et le public.

Un accident mythique de l'histoire du sport automobile

L'histoire de l'autrichien Niki Lauda, légendaire pilote de Formule 1 trois fois champion du monde (1975, 1977 et 1984), fait partie des plus connues de l'histoire du sport mécanique, en grande partie à cause du terrible accident survenu le 1er août 1976 lors du Grand Prix d'Allemagne sur le fameux circuit du Nürburgring. Après avoir perdu le contrôle de sa Ferrari suite à une casse mécanique, il touche un talus à 290 km/h puis rebondit sur les glissières de sécurité. Il est alors violemment percuté par deux autres F1. Coincé dans l'habitacle de la F1 qui a pris feu, le casque arraché, il est sorti au bout d'une minute par d'autres pilotes venus à sa rescousse.

Gravement brûlé au visage, les poumons très abîmés par les inhalations de fumées, Niki Lauda est transporté à l'hôpital dans un état très critique. Il survit. Et 37 jours après son accident il surprend alors le monde entier en se présentant au départ du Grand Prix d'Italie, pour continuer à disputer à son rival et ami James Hunt la couronne de champion du monde.