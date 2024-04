Ce soir à la TV : ce film aux 8 Oscars dont tout le monde parlait en 2009

Rendez-vous ce soir sur la chaîne 6ter pour (re)découvrir ce film touchant aux 8 Oscars dont tout le monde parlait à la fin des années 2000 : Slumdog Millionaire de Danny Boyle.

Slumdog Millionaire : le film phénomène de la fin des années 2000

Sorti en janvier 2009 en France, Slumdog Millionaire de Danny Boyle est l'adaptation cinématographique du roman "Les Fabuleuses Aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire" écrit par Vikas Swarup.

L'histoire suit le parcours de Jamal Malik, un jeune orphelin des bidonvilles de Mumbai, interprété par Dev Patel. Participant à la version indienne du célèbre jeu télévisé "Qui veut gagner des millions ?", Jamal n'est plus qu'à une question du jackpot final, soit 20 millions de roupies (environ 225 000 euros). Mais la police l'arrête, pour un soupçon de tricherie. Il va alors être sommé d'expliquer comment un garçon comme lui est aussi cultivé.

Le film déroule son histoire à travers une série de flashbacks qui expliquent comment il connaît les réponses aux questions posées, reliant chaque question à des événements clés de sa vie, et notamment son histoire d'amour avec Latika, incarnée par Freida Pinto.

Un triomphe aux Oscars

Le film a été un triomphe critique et commercial, acclamé pour son histoire poignante et sa mise en scène enlevée. Slumdog Millionaire a remporté huit Oscars (sur ses 10 nominations), y compris pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, la meilleure photographie, le meilleur montage, et la meilleure musique originale, composée par A.R. Rahman.

Sur le plan commercial, le long-métrage de Danny Boyle a généré près de 378 millions de dollars à l'échelle mondiale, devenant un des films les plus rentables de l'année par rapport à son budget initial de seulement 15 millions de dollars. En France, le film a été également bien accueilli, en totalisant plus de deux millions et demi de spectateurs dans les salles.

Au moment de sa sortie, Slumdog Millionaire avait cependant créé la controverse, car les parents de deux jeunes acteurs du film, vivant réellement dans les bidonvilles de Mumbai, avaient accusé la production d'avoir exploité leurs enfants.