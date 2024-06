Ce soir à la TV : passé inaperçu au cinéma, ce survival français est un des meilleurs films de 2023

Fin 2023 sort au cinéma l'excellent survival "Soudain Seuls", avec Gilles Lellouche et Mélanie Thierry dans des performances d'une intensité rare. Boudé par le public, ce grand film d'aventure et histoire d'amour touchante est à (re)voir ce soir sur Canal+.

Soudain seuls, la démonstration de Thomas Bidegain

Après avoir réalisé en 2015 Les Cowboys, Thomas Bidegain revient derrière la caméra en 2023 pour Soudain Seuls. Celui-ci, scénariste attitré de Jacques Audiard depuis Un prophète - à l'exception de Les Olympiades en 2021 -, est un parfait conteur de cinéma.

Alors, au moment d'adapter le roman de la navigatrice Isabelle Autissier Soudain Seuls, avec Gilles Lellouche et Mélanie Thierry pour seul casting, il sait s'y prendre pour mettre en scène un formidable survival et une très émouvante histoire d'amour, avec une beauté visuelle renversante (notre critique ici).

Soudain Seuls ©Studiocanal

Ben (Gilles Lellouche) et Laura (Mélanie Thierry), ensemble depuis cinq ans, ayant pris décision de faire le tour de monde en mer, font un détour vers une île sauvage, non loin des côtes antarctiques avant de joindre l'Amérique du Sud. Ils explorent cette île et aperçoivent une tempête s'approcher. Alors qu'ils s'apprêtent à rejoindre leur bateau, celui-ci, avec les vagues violentes, disparaît. Ils se trouvent coincés sur l'île et vont devoir survivre, eux et leur couple, alors que l'hiver arrive...

Des critiques élogieuses... et un échec au cinéma

Soudain Seuls est accueilli chaleureusement par la critique. Tout en gardant une idée simple, celle de la survie dans un milieu hostile, il est ainsi noté par La Voix du Nord que Soudain Seuls est un "survival tendu et haletant où les deux protagonistes, magistralement interprétés, sont confrontés à leur propre relation".

Même son de cloche chez Télé Loisirs, qui juge le film "palpitant, tourné dans des décors aussi sublimes qu'hostiles et qui nous fait vivre au plus près le combat des personnages pour leur survie et celle de leur couple."

Grand drame sentimental ou film d'aventure haletant, Thomas Bidegain ne choisit pas mais mêle avec une grande justesse ces deux dimensions, pour qu'à la furie des éléments corresponde le vertige psychologique des personnages. Mais malheureusement, le public français n'adhère pas à la proposition de Soudain Seuls, puisque qu'au terme de son exploitation dans les salles seuls 250 000 spectateurs auront fait le déplacement...

Un film qui aurait dû être américain

Si Thomas Bidegain peut être légitimement déçu de la petite performance de son film au box-office, d'autant plus notable que deux comédiens très populaires y livrent deux grandes performances, avoir réussi à réaliser ce film était déjà un exploit miraculeux.

En effet, à l'origine, Soudain Seuls devait être une production franco-américaine, avec Jake Gyllenhaal et Vanessa Kirby pour incarner Ben et Laura. Mais comme on a pu l'apprendre par la suite, la collaboration entre Jake Gyllenhaal et Thomas Bidegain a tourné court. La star américaine, pourtant arrivé en 2022 sur le tournage en Islande avec les meilleures intentions, adopte un comportement déjanté et devient ingérable. Jake Gyllenhaal souhaite en effet réécrire le film, veut faire un hommage à la nature et insiste pour tourner ses propres idées, pour le moins étonnantes... La co-scénariste du film Valentine Monteil racontait ainsi à Technikart :

Jake parle beaucoup de la VÉRITÉ, insiste pour que son personnage soit un ancien GI, habitué à la survie... Par exemple, pour une scène sur le bateau, il nous vend l'idée qu'il gifle un poisson.

En quatre jours, tout fout le camp et Jake Gyllenhaal et Vanessa Kirby quittent le tournage après une énième engueulade. Avec eux, le budget alloué de 26 millions de dollars disparaît... Heureusement, le producteur Alain Attal refuse que Thomas Bidegain abandonne son film ou ne le cède à Vanessa Kirby, intéressée par racheter les droits, et relance la production, avec cette fois un casting français. Et malgré ce profond changement et un budget plus réduit que celui initialement prévu, le résultat est admirable.