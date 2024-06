Ce soir à la TV : une Palme d'or et 2 Oscars pour ce film français culte avec Anouk Aimée

Partant d'une idée née sur une plage normande alors qu'il était déprimé, Claude Lelouch réalise en 1966 "Un homme et une femme". Porté par le duo mythique Anouk composé d'Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, ce film va connaître une reconnaissance internationale exceptionnelle. Il est à (re)voir ce 21 juin au soir sur France 5.

Le plus grand film de Claude Lelouch

Venu du reportage d'actualité et cinéaste autodidacte, Claude Lelouch a au début des années 60 des difficultés à réaliser ses premiers longs-métrages. En 1964, Une fille et des fusils est un succès. Mais ce n'est pas une garantie et l'année suivante, son film Les Grand Moments, sorte de suite d'Une fille et des fusils conçue comme une parodie de James Bond, ne trouve pas de distributeur. Déprimé, Claude Lelouch part alors à Deauville le 13 septembre, seul en voiture, pour se changer les idées. Là, très tôt le matin, sur la plage, il aperçoit au loin une femme. Il racontait ainsi dans les bonus du DVD Un homme et une femme :

De très loin, elle semblait très très belle. Il y avait une petite fille qui jouait à côté d'elle. J'essayais de me rapprocher de cette dame... et tout en me rapprochant j'essayais de trouver une explication... Les idées venaient comme ça et, tout en marchant, j'écrivais l'histoire d'"Un homme et une femme"...

À ce moment, Claude Lelouch ne peut pas se douter que l'idée de scénario qui germe sur cette plage de Deauville aboutira à une de ses plus belles réussites et un grand film de l'histoire du cinéma français : Un homme et une femme.

Sorti en 1966, Un homme et une femme raconte une histoire aussi simple que totale, et qui tient en une phrase. "Un homme et une femme, tous deux veufs inconsolables, se rencontrent, apprennent à se connaître et finissent par s'aimer d'un amour passionné."

Duo inoubliable et musique culte

Anouk Aimée, icône et immense actrice française décédée le 18 juin 2024, est à l'époque déjà une actrice consacrée, notamment par ses performances chez Federico Fellini (La dolce vita et Huit et demi) et Jacques Demy (Lola). Elle incarne la "femme" du film de Claude Lelouch, et à ses côtés c'est Jean-Louis Trintignant, lui aussi acteur internationalement reconnu depuis Et Dieu... créa la femme de Roger Vadim.

Que dire d'autre que, tout simplement, leur association est miraculeuse ? Par sa méthode de "reportage" et son goût du "naturel", mais aussi parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent pour tourner Une homme et une femme, Claude Lelouch limite son équipe à cinq personnes, tourne une partie du film en noir et blanc parce que la pellicule couleur est chère, et laisse son acteur et son actrice développer eux-mêmes leurs dialogues, ne leur fournissant que quelques phrases essentielles.

Un homme et une femme ©Dulac Distribution

Exceptionnel duo amoureux dont l'esthétique renverse le coeur - grâce notamment à la beauté plastique et au talent dramatique de ses interprètes -, Un homme et une femme se sublime avec son thème musical culte composé par Francis Lai, le fameux "Dabadabada", chanté par ailleurs par Nicole Croisille et Pierre Barouh.

Reconnaissance internationale et suites

Retenu au dernier moment en compétition au Festival de Cannes 1966, Un homme et une femme remporte la Palme d'or, partagée avec Ces messieurs dames de Pietro Germi. C'est le début de la gloire et d'une grande reconnaissance pour Claude Lelouch, qui n'a alors que 29 ans. L'année suivante, après qu'Un homme et une femme connaît un grand succès à l'international, le film est distingué de deux Oscars : Oscar du Meilleur film étranger et Oscar du Meilleur scénario original.

Immense succès et film-charnière dans l'histoire du cinéma français, Un homme et une femme a deux suites. Toutes les deux tournées avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée : Un homme et une femme, 20 ans déjà sorti en 1986 et Les Plus belles années d'une vie, sorti en 2019.