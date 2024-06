Ce soir à la TV : avec 400 millions de dollars au box-office, c'est l'autre saga à succès de Tom Holland

Titulaire du rôle de Spider-Man, Tom Holland est aussi un autre grand héros de fiction : Nathan Drake. Aventurier, chasseur de trésors et personnage principal des jeux vidéo "Uncharted", l'acteur britannique lui prête ses traits depuis 2022 dans le film du même nom. Celui-ci est à (re)voir ce soir du 2 juin sur TF1

L'autre héros de Tom Holland

Si le monde entier connaît Tom Holland, c'est parce que le jeune acteur britannique tient le rôle de Peter Parker/Spider-Man dans la récente trilogie consacrée au super-héros (Spider-Man : Homecoming, Spider-Man : Far From Home et Spider-Man : No Way Home). Bien que le personnage Spider-Man appartienne aux studios Sony Pictures, ces derniers l'ont "prêté" à Marvel pour que celui-ci apparaisse dans le MCU. Ainsi, "son" Spider-Man a eu le privilège de devenir un Avenger ultra-populaire et de développer une relation particulière avec Tony Stark/Iron Man, incarné par Robert Downey Jr.

Spider-Man (Tom Holland) - Spider-Man : Far From Home ©Marvel Studios

Cette interprétation de Spider-Man a fait de Tom Holland une star planétaire. Mais l'acteur a aussi rencontré le succès dans un autre univers. En effet, il est depuis 2022 l'interprète d'un autre héros de fiction, dont l'apparition sur grand écran était très attendue : Nathan Drake, aventurier et chasseur de trésors, héros de la franchise de jeux vidéo Uncharted.

Tom Holland voulait être James Bond

Après des années de développement, des réalisateurs annoncés puis remplacés (David O. Russell, Shawn Levy, Travis Knight), c'est finalement le metteur en scène Ruben Fleischer qui est retenu en 2020 pour réaliser Uncharted. Pour ce film, Tom Holland est annoncé dans le rôle de Nathan Drake depuis 2017. Et c'est l'acteur lui-même qui est à l'origine du pitch de ce film d'action-aventure, alors qu'il aspirait à l'origine à tout autre chose...

En effet, si l'idée d'un film sur la jeunesse de Nathan Drake a pu voir le jour, c'est grâce à Tom Holland qui avait proposé à Sony Pictures l'idée d'un film sur la jeunesse de James Bond, personnage qu'il adore. En effet, il révélait en janvier 2022 à Total Film avoir pitché un film sur un jeune 007, pitch refusé mais qui a fait naître l'idée d'un film sur la jeunesse de Nathan Drake.

J'ai eu une réunion, pendant ou après le tournage de "Spider-Man : Far From Home", pour pitcher à Sony l'idée d'un film sur un jeune James Bond. C'était son "origin story". Mais ça n'avait pas vraiment de sens. Ça ne marchait pas. C'était le rêve d'un jeune garçon, et je ne pense pas que ça ait intéressé les décideurs de la saga Bond. (...) Mais cette idée d'un jeune Bond a fait naître l'idée qu'on pourrait faire une "origin story" de Nathan Drake, plutôt qu'une simple addition à la série de jeux vidéo. Et ça a ouvert la conversation.

Un succès commercial et une suite en développement

Si Uncharted, porté par Tom Holland et Mark Wahlberg dans le rôle de Victor "Sully" Sullivan, reçoit essentiellement des critiques mitigées portant sur sa médiocrité générale et sur le fait qu'il se montre bien inférieur aux références du genre (Indiana Jones en tête), le film est un succès au box-office mondial. Il encaisse en effet 401 millions de dollars, pour un budget de production de 120 millions. Un très bon score pour une première adaptation de la série de jeux vidéo, qui ouvre la voie à une suite.

Peu de temps après la sortie d'Uncharted et son excellent démarrage dans les salles en février 2022, le patron de Sony annonce ainsi que Uncharted va devenir une franchise cinématographique. Et en août 2023, c'est le producteur Charles Roven qui confirmait à The Hollywood Reporter qu'une suite était bien dans les tuyaux.

Nous avons passé un excellent moment sur "Uncharted". Les fans ont aimé le résultat, et les gens qui ne connaissaient rien au jeu ont aussi adoré le film. Nous souhaitons donc, évidemment, en faire un autre.

Si pour le moment aucune officialisation ni date de tournage n'a été communiquée, il y a ainsi fort à parier que le retour de Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake se précise chaque jour qui passe...