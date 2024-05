Ce soir à la TV : la fin choc de ce film français aux 2 millions d'entrées va vous laisser sans voix

Le film "Polisse" de Maïwenn sorti en 2011 a été un grand succès public avec plus de deux millions de spectateurs en salles. Sa fin choc a laissé beaucoup de monde sans voix. Le film est à (re)voir ce soir sur Chérie25.

Polisse : un film choc signé Maïwenn

Polisse, réalisé par Maïwenn sorti en 2011, est un drame français qui plonge au cœur de la Brigade de Protection des Mineurs (BPM) de Paris. Coécrit par Maïwenn et Emmanuelle Bercot, ce long métrage met en scène des cas inspirés de faits réels traités par cette unité spécialisée de la police.

Le film suit le quotidien des policiers de la BPM, interprétés par une distribution impressionnante comprenant JoeyStarr, Marina Foïs, Karin Viard, Nicolas Duvauchelle, et Maïwenn elle-même. Les agents doivent gérer des affaires délicates de maltraitance, de pédophilie et d'abus, tout en jonglant avec leurs propres vies personnelles souvent tumultueuses. Mélissa, jouée par Maïwenn, est une photographe envoyée pour documenter le travail de l'unité, offrant ainsi un regard extérieur et une dimension supplémentaire à l'histoire.

Polisse se distingue par son approche réaliste et brute du quotidien des policiers de la BPM avec des séquences parfois difficiles à regarder lorsqu'il s'agit d'affaires de pédophilie ou de viols sur mineurs. Le film met également en lumière des instants plus légers au sein de ce groupe soudé.

Polisse a reçu treize nominations aux César 2012 et a remporté le César du meilleur montage pour Laure Gardette et Yann Dedet, ainsi que le César du meilleur espoir féminin pour Naidra Ayadi. Maïwenn a également reçu le prix du Jury au Festival de Cannes 2011. En salles, le film a séduit avec plus de 2,4 millions de spectateurs

Une fin choc

La fin de Polisse est particulièrement marquante et a laissé une impression durable sur les spectateurs. Le film se termine de manière dramatique et inattendue avec la scène où Iris, interprétée par Marina Foïs, se défenestre depuis une fenêtre du commissariat. Iris, qui venait d'être promue chef de groupe, ouvre la fenêtre sous prétexte d'avoir chaud, et se jette dans le vide devant ses collègues horrifiés.

Le geste désespéré d'Iris souligne la pression insoutenable et l'isolement ressenti par les policiers de la BPM qui luttent individuellement contre leurs propres démons, sans toujours trouver de l'aide ou de la compréhension parmi leurs pairs. Iris, en particulier, illustre ce paradoxe : une femme compétente et dévouée, mais profondément affectée par la violence et la misère humaine qu'elle côtoie chaque jour. Ce geste a été inspiré par des cas de suicides chez les policiers de la BPM.