Ce soir à la TV : le plus gros succès français de ces dix dernières années

Le film Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, réalisé par Philippe de Chauveron et sorti en 2014, sera diffusé ce soir à la télévision sur TMC. Cette comédie a marqué un tournant dans le cinéma français de la dernière décennie en devenant l'un des plus gros succès au box-office national. Avec plus de 12 millions d'entrées en France, il s'agit du film français le plus vu en salle sur cette période et jamais détrôné depuis.

Une comédie indétrônée au box-office depuis 2014

Sorti au cinéma en 2014, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? raconte l'histoire de Claude et Marie Verneuil, un couple bourgeois catholique incarné par Christian Clavier et Chantal Lauby, qui voit leur vie bouleversée lorsque leurs quatre filles épousent des hommes d'origines et de religions différentes : un musulman, un juif, un chinois et un catholique d'origine ivoirienne. Ce choc des cultures et des traditions sert de toile de fond à une série de situations comiques où les préjugés, l'incompréhension et les clichés sont utilisés pour susciter le rire (même si le film n'a pas manqué de créer la polémique en dehors de nos frontières).

À sa sortie, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? a rapidement attiré l'attention du public. Le film a totalisé 12,3 millions d'entrées en France, soit le 21ᵉ plus gros succès de tous les temps au box-office. Et depuis dix ans, aucun autre film français n'est parvenu à rivaliser avec un tel score. Même le film d'Artus, Un p'tit truc en plus, ne parviendra pas à le battre (il en est actuellement à 10 millions et demi, et devrait terminer sa course aux alentours des 11 millions).

Le début d'une saga

Le succès massif de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? a rapidement conduit à la production de suites. En 2019, Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? a vu le jour, réunissant à nouveau le casting original, avec toujours Philippe de Chauveron à la réalisation. Le film, qui reprend les aventures de la famille Verneuil face à de nouveaux défis liés aux mariages interculturels de leurs filles, a généré un engouement notable, mais légèrement en retrait par rapport au premier volet.

Avec 6,7 millions d’entrées en France, la suite a connu un succès important, mais inférieur au premier film et ses 12 millions et demi d'entrées. Malgré tout, Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? s'est classé à la première place du box-office 2019 pour un film français.

En 2022, un troisième film, Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?, est sorti. Ce volet explore une nouvelle dynamique familiale, alors que les Verneuil s'apprêtent à célébrer leurs 40 ans de mariage avec leurs gendres et leurs familles respectives. Ce troisième opus a connu une baisse significative au box-office, atteignant environ 2 millions d'entrées en France. Les résultats de ce dernier volet, bien que respectables, montrent un essoufflement de la franchise, qui n'a pas su retrouver l'ampleur de son succès initial, et n'a donc pas conduit à un quatrième film.