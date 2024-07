On parie que vous n'avez pas vu ce film avec Karin Viard qui passe ce soir à la TV

Ce soir, Arte diffuse un film sorti en 2007 avec Karin Viard qui était passé totalement inaperçu en salles : "Les Ambitieux", réalisé par Catherine Corsini. Dedans, la comédienne incarne une éditrice qui se retrouve face à un gros dilemme.

Les Ambitieux : Karin Viard retrouve Catherine Corsini

Huit ans après l'avoir dirigée dans La Nouvelle Ève, la cinéaste française Catherine Corsini retrouve Karin Viard en 2007 pour le film Les Ambitieux. Dedans, la comédienne donne la réplique à Éric Caravaca et Jacques Weber.

L'intrigue suit Julien (Éric Caravaca), un jeune écrivain en quête de reconnaissance, qui rencontre Judith Zahn (Karin Viard), une éditrice influente. Fasciné par son pouvoir et son charisme, Julien voit en Judith une porte d'entrée dans le monde littéraire parisien auquel il n'a pas accès. Leurs interactions évoluent rapidement d'une relation purement professionnelle à une liaison amoureuse complexe et tumultueuse.

Un jour, Julien découvre par hasard dans les affaires de Judith l'histoire fascinante de son père, un révolutionnaire mort au combat en Amérique du Sud. Séduit par cette figure héroïque, Julien décide d'écrire un roman sur cet homme qu'il idolâtre, mais sans en informer Judith.

Lorsqu'il termine le manuscrit, Julien le présente à Judith, espérant son approbation. Cependant, Judith se sent profondément trahie par cette initiative prise dans son dos, d'autant plus que le sujet touche sa famille de manière intime. Elle interdit la publication du livre et rompt leur relation, se sentant manipulée et blessée.

Refusant de se laisser dicter sa carrière et convaincu de la valeur de son travail, Julien décide de publier le livre malgré l'interdiction de Judith. Le roman devient un énorme succès, attirant l'attention du public et des critiques. Dégoûtée et furieuse de cette trahison publique et professionnelle, Judith prépare une vengeance contre Julien, déterminée à lui faire payer son audace.

Un film passé inaperçu en France malgré son casting

Le film Les Ambitieux n'a pas connu le succès dans les salles françaises, et est passé totalement inaperçu, en restant seulement trois semaines à l'affiche. Ainsi, il a à peine cumulé 207 000 entrées en France, pour un budget estimé à 3.4 millions d'euros. La présence de Karin Viard n'aura pas suffi à attirer le public dans les salles obscures.

Mais sa diffusion sur la chaîne Arte ce mercredi 3 juillet lui permettra de toucher davantage de spectateurs. Il sera ensuite disponible en replay sur la plateforme d'Arte.