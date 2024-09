Ce soir à la TV : impossible de ne pas être gêné devant cette comédie américaine avec Jennifer Aniston

Ce soir, la chaîne 6ter propose la comédie américaine "Les Miller, une famille en herbe" avec Jennifer Aniston. Un film aussi drôle que gênant, en particulier en raison d'une scène de baiser "familial".

Les Miller : une drôle de famille

Les Miller, une famille en herbe est une comédie américaine réalisée par Rawson Marshall Thurber, sortie en 2013. Le film raconte l'histoire rocambolesque de David Clark (interprété par Jason Sudeikis), un petit dealer de marijuana qui se retrouve dans une situation désespérée.

Pour rembourser une dette à son fournisseur, il accepte une mission risquée : transporter une grande quantité de drogue depuis le Mexique vers les États-Unis. Pour y parvenir sans attirer l'attention des autorités, il concocte un plan audacieux et inattendu. David décide de recruter une fausse famille afin de paraître aussi innocente que possible. Il est rejoint par Rose (Jennifer Aniston), une strip-teaseuse cynique jouant sa femme, Kenny (Will Poulter), un adolescent naïf qui devient son fils, et Casey (Emma Roberts), une jeune fugueuse rebelle prenant le rôle de sa fille.

Le film, à mi-chemin entre le road-movie et la comédie burlesque, combine l'humour potache et les répliques bien senties. Le succès commercial du film s'explique par la dynamique entre les personnages, en particulier grâce aux performances des acteurs, qui parviennent à transformer une prémisse classique en un divertissement efficace.

Au box-office mondial, le long-métrage a remporté 270 millions, pour un budget de seulement 37 millions.

Une scène très gênante avec Jennifer Aniston

L'un des moments les plus mémorables du film est sans aucun doute la scène du baiser entre Rose, Kenny et Casey. Cette séquence, à la fois gênante et comique, survient lorsque les faux membres de la famille Miller se retrouvent dans une situation embarrassante.

Les Miller : une famille en herbe

Kenny, totalement inexpérimenté en matière de relations amoureuses, se retrouve à discuter avec une fille qui l'intéresse. Rose et Casey décident alors de lui donner un cours pratique sur la manière d'embrasser. Ce qui commence comme une simple démonstration tourne rapidement au cauchemar pour Kenny, qui se retrouve coincé entre les lèvres de "sa mère" et de "sa sœur" au moment même où la fille qui lui plaît fait irruption dans la pièce. La scène est à la fois drôle et dérangeante, et joue sur l'humour décalé et la maladresse des personnages.