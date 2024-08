Ce soir à la TV : ce film sans qui "Les Visiteurs" n'aurait pas vu le jour

Rendez-vous ce soir sur TMC pour (re)découvrir la comédie "L'Opération Corned Beef" sans qui le film culte "Les Visiteurs" n'aurait pas vu le jour. On vous explique tout !

L'Opération Corned Beef : une comédie policière signée Jean-Marie Poiré

En 1991, le réalisateur Jean-Marie Poiré retrouve pour la cinquième fois Christian Clavier à l'occasion de la comédie L'Opération Corned Beef.

Le film raconte les péripéties du capitaine Philippe Boulier, alias "Le Squale" (Jean Reno), un agent de la DGSE, chargé de surveiller un trafiquant d'armes international nommé Zargas. Ce dernier prévoit de se rendre en France, au consulat d'Autriche, pour une transaction dangereuse impliquant des secrets d'État. Pour contrecarrer ce plan, l'équipe de Boulier place un micro dans la bague de Marie-Laurence Granianski (Valérie Lemercier), l'interprète du consul d'Autriche, afin de collecter des informations cruciales.

Cependant, Marie-Laurence prévoit de partir en vacances avec son mari, Jean-Jacques (Christian Clavier), ce qui compromet la mission. Pour empêcher cela, Boulier demande à sa hiérarchie que l'on envoie la plus belle femme du service pour séduire Jean-Jacques et torpiller le couple, afin que Marie-Laurence Granianski reste au travail. Cette mission délicate prend un tournant inattendu lorsque la collègue choisie se révèle être Isabelle, la compagne de Boulier, ce qui complique encore davantage la situation...

Un avant-goût des Visiteurs

Pour la première fois de leur carrière, Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier sont réunis à l'écran par Jean-Marie Poiré dans L'Opération Corned Beef. Voyant que la dynamique du trio est excellente, le réalisateur décide de les réunir de nouveau en 1993 pour la comédie culte Les Visiteurs. Et c'est un énorme succès puisque le film est le plus grand succès de l'année 1993 avec près de 14 millions de spectateurs.

Les musiques du film de L'Opération Corned Beef ont été composées par Eric Levi, qui reviendra également signer la musique pour Les Visiteurs, et qui fondera par la même occasion le groupe Era.