Ce soir à la TV : le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation

Rendez-vous ce soir sur M6 pour (re)découvrir le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation. Il s'agit bien sûr de "La Reine des Neiges 2" dans lequel on retrouve Anna et Elsa pour de nouvelles aventures givrées à Arendelle.

La Reine des Neiges 2 : un retour à Arendelle prolifique

Six ans après l'énorme succès de La Reine des Neiges (qui était devenu le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation à sa sortie), la suite des aventures d'Elsa et Anna arrive enfin dans les salles en novembre 2019.

Le film débute avec Elsa qui entend une voix mystérieuse l'appelant vers le nord. Accompagnée par sa sœur Anna, Kristoff, Olaf le bonhomme de neige, et Sven le renne, Elsa entreprend un voyage au-delà des frontières de leur royaume d'Arendelle. L'objectif est de découvrir l'origine des pouvoirs d'Elsa et de sauver leur royaume, menacé par d'anciens pouvoirs magiques. Le groupe traverse des forêts enchantées et des mers agitées, découvrant au passage des vérités sur le passé de leur famille et le véritable destin d'Elsa.

Malgré les défis inhérents à la création d'une suite d'un film aussi aimé et acclamé, La Reine des Neiges 2 a réussi à captiver à nouveau le cœur de son public, tout en approfondissant l'histoire et les personnages qui avaient charmé des spectateurs de tous âges à travers le monde. Le film a non seulement enrichi l'univers, mais a également consolidé son statut de franchise majeure pour Disney.

Un énorme succès au box-office

La Reine des Neiges 2, toujours mis en scène par Chris Buck et Jennifer Lee a rapporté 1.45 milliard de dollars au box-office mondial, dépassant ainsi le score du premier (1.39 milliard). Il s'agit tout simplement du plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation, si l'on considère que la version "live" du Roi Lion n'est pas un film d'animation.

En effet ce dernier a rapporté 1.66 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, et se place devant La Reine des Neiges 2. Mais il est considéré comme un produit hybride, et non un film purement d'animation. Les techniques utilisées pour Le Roi Lion mélangent en effet celles de l'animation et du live action (il y a d'ailleurs un plan n'utilisant pas de CGI), ne permettant pas de mettre le film dans une case particulière.