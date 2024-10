Ce soir à la TV : Tom Hanks peut tout jouer, et ce film en est la preuve

Rendez-vous ce soir sur la chaîne Gulli pour (re)voir la performance exceptionnelle de Tom Hanks dans le film "Big" pour lequel il a reçu sa toute première nomination aux Oscars. Un long-métrage drôle et touchant sur le passage à l'âge adulte.

Big : Tom Hanks est un grand enfant

Diffusé ce soir à la télévision sur la chaîne Gulli, Big est une comédie culte des années 80 qui a marqué les esprits par son concept original et l’interprétation magistrale de Tom Hanks. Réalisé par Penny Marshall et sorti en 1988, le film raconte l'histoire de Josh Baskin, un garçon de 13 ans qui, à la suite d’un souhait magique formulé devant une mystérieuse machine à vœux, se réveille dans le corps d’un homme de 30 ans.

Le cœur du film repose sur la performance exceptionnelle de Tom Hanks (qui a remplacé au pied levé Robert de Niro), qui parvient à capturer avec brio l'innocence et la naïveté d’un adolescent piégé dans un corps d’adulte. À travers ses gestes, ses expressions faciales et son jeu physique, Hanks illustre parfaitement le décalage entre l’âge apparent et le comportement enfantin de son personnage. Sa capacité à rendre crédible cette transformation a fait de Big un énorme succès, tout en lui valant sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur.

Le filmregorge de moments mémorables, mais l’un des plus célèbres reste la scène du piano géant, dans laquelle Josh et son patron (joué par Robert Loggia) improvisent une danse sur un immense piano au sol dans un magasin de jouets. Ce passage est devenu une séquence emblématique du cinéma, à la fois touchante et pleine de légèreté.

Un premier gros succès pour Tom Hanks

Big, sorti en 1988, a marqué un tournant dans la carrière de Tom Hanks en devenant son premier grand succès commercial. Le film, avec un budget estimé à 18 millions de dollars, a rapporté plus de 150 millions de dollars à travers le monde, ce qui l'a placé parmi les films les plus rentables de cette année-là. Cette réussite a non seulement permis à Hanks de s’imposer comme une star montante, mais elle a également confirmé son talent à jouer des rôles variés et complexes.

Ce succès au box-office a été renforcé par la reconnaissance critique. Tom Hanks a reçu une nomination aux Oscars pour sa performance dans Big, ainsi que son premier Golden Globe, ce qui a consolidé sa réputation d'acteur polyvalent et charismatique. À partir de là, sa carrière a décollé, et il est devenu l'un des acteurs les plus recherchés à Hollywood. Ce rôle a ouvert la voie à une série de succès dans les années suivantes, notamment avec des films comme Philadelphia et Forrest Gump (pour lesquels il a reçu deux Oscars en 1993 et 1994).