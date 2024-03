Ce soir à la TV : ce rôle qui a fait pleurer Camille Cottin

Direction CANAL+ ce soir pour découvrir un film français avec Camille Cottin, dans un rôle où on ne l'a jamais vue et qui l'a beaucoup émue. Il s'agit du film" Toni en famille" de Nathan Ambrosioni.

Toni en famille : Camille Cottin comme on l'a rarement vue

Le film Toni en famille de Nathan Ambrosioni est sorti dans nos salles obscures le 6 septembre dernier. Il s'agit du deuxième long-métrage de ce jeune réalisateur français, après Les Drapeaux de papier, sorti en 2019.

Camille Cottin y tient le rôle principal, celui d'une ancienne gloire d'un célèbre télé-crochet, qui a percé dans la chanson des années auparavant, mais qui a laissé tomber sa carrière de chanteuse pour fonder une famille. Mère célibataire, elle est à la tête d'une fratrie de cinq ados, ce qui représente un travail à plein temps.

Mais alors que ses enfants grandissent, et que les deux aînés s'apprêtent à quitter le foyer pour faire leurs études, elle commence à entrevoir à quoi ressemblera sa vie lorsque son petit dernier aura quitté le nid. C'est pour cette raison qu'elle décide de reprendre ses études. Une décision qui fait débat chez ses enfants.

Avec ce rôle de mère de famille, Camille Cottin excelle dans un registre dans lequel on l'a rarement vue à l'écran, et bien loin de ses interprétations les plus célèbres, comme Dix pour Cent, ou Connasse.

Lors de notre rencontre avec la comédienne, en août dernier, elle nous confiait que ce rôle, empreint de douceur et loin des conflits, qui "encaisse plus qu'elle n'inflige" avait marqué une nouvelle expérience pour elle, et un personnage qu'elle n'avait pas eu l'occasion de jouer auparavant.

Émue aux larmes

À notre micro, Camille Cottin nous avait confié avoir été ému aux larmes par deux scènes de Toni en famille lors de la première lecture avec les jeunes comédiens du film. Il s'agissait de la scène dans laquelle le jeune Tim lui confie la lettre qu'il lui a écrite, et la séquence du départ des deux grands :

Lors de la première séance de lecture avec les enfants, notamment au moment de la lettre et des départs, j'ai été submergée par l'émotion. C'est là que j'ai réellement saisi la dimension profondément émotionnelle du film.

Toni en famille est actuellement disponible sur CANAL+.